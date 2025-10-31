En 'TEM' hablan con Koldo García para saber su opinión sobre la comparecencia de Sánchez y manda un mensaje a su presentador

En 'Todo es mentira', se ponen en contacto con Koldo García tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para saber qué es lo que opina sobre sus declaraciones. Para desvelar sus palabras, conectan con Fabián Pérez, quien adelante que el exasesor de Ábalos también tiene un mensaje para Risto Mejide.

Según contextualiza el periodista, el equipo de 'TEM' ha preguntado a Koldo García sobre la presunta relación anecdótica que Pedro Sánchez aseguró en el Senado que tenía con él. "¿Si me ha sentado mal que Sánchez diga que nuestra relación era anecdótica? Respeto sus opiniones, pero el Presidente nombre a muchas personas al día y no tiene por qué acordarse de nada", confiesa.

Además, desmiente que haya sido su escolta: "No soy tan bueno y no he tenido esa responsabilidad. Yo era el conductor en esas primarias y había un director de Seguridad que no era yo".

Sobre su nueva profesión como agricultor

También le han preguntado sobre su nueva faceta como agricultor, expuesta por los medios de comunicación con fotografías de él donde se aprecia cómo es su nueva vida en el campo: "Por suerte o por desgracia, voy a ser noticia durante un año más. Sobrevive quien sabe adaptarse. Llevo años trabajando en el campo y estoy volviendo a entrenar la aizkora. De hecho, he mejorado en los golpes".

El mensaje de Koldo García a Risto Mejide

A la propuesta de Risto Mejide de volver al programa, Koldo García revela que acudirá a varios platós para reclamar que se le pida perdón. El equipo se pregunta si uno de esos es 'Todo es mentira', a lo que el exasesor de Ábalos responde en tono de broma: "A Risto en breve le llevo una chistorra con una ensalada de lechuga para que pueda comérselas mirando al sol".

"Si me trae chistorras de las otras, yo encantado", responde el presentador, quien además le pide a Fabián Pérez que le envíe un mensaje de vuelta: "Pídele por favor que nos envíe esas pitayas y esos kiwis, queremos probarlos aquí en plató. ¡Yo quiero comerles los kiwis a Koldo!".

Sin embargo, el periodista advierte: "Koldo García insiste en que la huerta ahora mismo es su manera de subsistencia. Entonces igual nos pide o nos exige una compensación económica a cambio de los productos".