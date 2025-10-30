Lara Guerra 30 OCT 2025 - 17:47h.

Susana Díaz valora la actuación del PP en la comisión de investigación sobre el 'caso Delorme'

Susana Díaz, senadora del PSOE, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para comentar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión y la presunta participación de Leire Díez en su partido.

En primer lugar, la senadora explica que el que fuese esto un circo venía desde hace semanas porque "cada uno ha ido a esa comisión hoy a una cosa. Pedro ha ido porque lo han llamado y ha jugado en un marco. El PP creo que estará arrepentido en la mañana de hoy. En mi opinión, creo que han querido tapar lo de ayer y no hay quién lo tape el rechazo y escandalo que vimos ayer teniendo a Mazón en el funeral. Dije que Pedro era un buen parlamentario y que el PP lo iba a tener muy complicado en esa comisión. El desarrollo se convirtió en circos o teatrillos donde solo se busca dañar al contrario".

Asimismo, sobre el presidente del Gobierno, Díaz asegura que "Sánchez ha tenido una situación complicada. Cuando un compareciente va a un territorio tan hostil como es el Senado y donde tu sabes que el objetivo era que iban buscar el deterioro de Pedro es que no tienes otra. Me han sorprendido incluso las intervenciones, yo esperaba más de algunos compañeros míos del Senado de otras fuerzas políticas. Ha sido un teatro y un circo".

Susana Díaz, sobre la actuación del Partido Popular: "Esto era un vodevil cutre"

Por otra parte, Susana asegura que "me esperaba algún elemento nuevo y todo lo que ha salido es lo que venimos sabiendo desde hace semanas. No respetamos a la institución cuando hacemos circos, esto era un vodevil cutre...He dicho que Pedro ha marcado la pantalla de lo que allí se iba a celebrar". Tras esto, la senadora se dirige a Risto Mejide para comentarle que "por cierto te dije, de esa comisión el PP se puede arrepentir durante mucho tiempo, estaba cantado. La comisión no te obliga a contestar, hay gente que llega y decide no contestar a nada, eso lo ampara el reglamento.

Por otro lado, sobre cuando el PP preguntó en el Senado a Pedro Sánchez sobre su hermano, y este respondió que qué tenía que ver con el objeto de la comisión; Susana Díaz explica que "yo creo y puedo estar equivocada que las comisiones de investigación cuando se celebran en paralelo a la investigación judicial no sirven para nada. Nadie se va a exponer".

Por último, Risto Mejide pregunta a la senadora si Leire Díez maniobró contra ella, a lo que responde: "Eso lo tiene que contestar ella, ponerme en las redes, me puso. A mí y a un montón de compañeros más, pero fuera de las redes no lo sé. Yo lo sufría en frente a toda esta gente. Yo un día te dije que cuando retiré alguna denuncia en los Tribunales me equivoqué, si llego a saber lo que sé a día de hoy, seguramente mi decisión quizá habría sido otra, pero en ese momento hay cosas que yo no sabía".