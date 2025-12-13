Rosa Conde ha logrado hablar en Florida con Bryan Stern, el exmilitar estadounidense que participó en el rescate

Stern es veterano del Ejército y de la Marina de Estados Unidos con más de 8.000 rescates a sus espaldas

La atención internacional sigue puesta en María Corina Machado y en cuál será su próximo destino tras haber abandonado Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Nuestra compañera Rosa Conde ha logrado hablar en Florida con Bryan Stern, el exmilitar estadounidense que participó directamente en la operación con la que la dirigente opositora salió del país.

Stern, veterano del Ejército y de la Marina de Estados Unidos con más de 8.000 rescates a sus espaldas, aseguró que se trató de la misión más compleja de toda su carrera. En conversación con nuestra compañera, describió a Machado como “la persona más buscada” no solo por el régimen de Nicolás Maduro, sino también por los servicios de inteligencia de Cuba, Rusia e Irán. Relató los momentos más críticos de la operación en el mar: dos pequeñas embarcaciones navegando en completa oscuridad, olas de hasta tres metros, la pérdida del sistema principal de GPS y el temor constante a ser confundidos con una amenaza y bombardeados por el propio ejército estadounidense.

Según su testimonio, Machado llegó a la embarcación empapada y exhausta, pero en ningún momento se quejó. Durante la travesía, explicó, no habló del Nobel, sino de su deseo de volver a abrazar a su hija, a la que llevaba dos años sin ver. Stern recordó especialmente la emoción que sintió cuando, ya a salvo, ella le dio las gracias en el vídeo del rescate. También aseguró que le pidió que no regresara a Venezuela, consciente de que su vida sigue en peligro, aunque cree que no le hará caso. A pesar del dolor físico que aún arrastra por la operación, el exmilitar insiste en destacar la entereza de Machado, a la que define como una “auténtica dama de hierro”.