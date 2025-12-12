El desgarrador testimonio de Román, el niño ucraniano que ha hecho llorar al Parlamento Europeo

Beatriz Palomar 12 DIC 2025 - 22:37h.

Roman sobrevivió de milagro a las quemaduras tan graves que sufrió en el 45 % de su cuerpo tras 100 días en coma.

Vio morir a su madre en un bombardeo: "La vi aplastada bajo las rocas, y solo pude ver su cabello. Lo acaricié y comencé a escarbar"

El 14 de julio de 2022, un ataque ruso en Ucrania provocó la muerte de 28 personas, una de ellas la madre de Roman. Hoy, con solo 11 años ha contado su historia en el Parlamento Europeo emocionando incluso a la traductora que estaba sentada a su lado. Y a más parte de la audiencia. No es para menos.

Hace tres años Román sobrevivió de milagro a un ataque ruso. Con las secuelas de la guerra visibles en su rostro este pequeño ucraniano de 11 años ha recordado el horror de aquel día. Un testimonio desgarrador difícil de traducir para Yevgenia. Su interprete que pedía disculpas durante esta sesión en el Parlamento Europeo. Román ha contado que estaba con su madre en un hospital cuando ocurrió el bombardeo. Fue la última vez que la vio con vida.

"Mi madre y yo estábamos en una clínica de Vínnytsia cuando tres misiles rusos impactaron. Esa fue la última vez que la vi y también la última que pude despedirme. La vi aplastada bajo las rocas, y solo pude ver su cabello. Lo acaricié y comencé a escarbar".

Vi a mi madre aplastada bajo las rocas, y solo pude ver su cabello. Lo acaricié y comencé a escarbar

Un relato que ha dejado a Yevgenia sin palabras embargada por la emoción rompía a llorar incapaz de seguir traduciendo y se lamentaba cuando un compañero le echaba un cable. El pequeño ha seguido con su relato ante una Yevgenia desconsolada. Nadie en la sala podía contener las lágrimas.

Román pasó 100 días en coma con quemaduras en el 45% de su cuerpo que le llegaban hasta los huesos. Ahora tras más de treinta cirugías, ha llevado su historia de superación a Bruselas con un deseo que nadie se olvide de los niños en esta guerra. A día de hoy, el joven sigue estudiando, bailando y creando música, inspirando a otros con su mensaje: "Nunca te rindas. Juntos, somos fuertes".