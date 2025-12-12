Víctor Manuel, sobre Ana Belén: “Nos tuvimos que desprogramar para convivir como pareja”

Miguel Manso 12 DIC 2025 - 14:53h.

El músico publica nuevo álbum, ‘Solo a solas conmigo’, y anuncia nueva gira para 2026.

Dos de las canciones del nuevo disco están dedicadas a su mujer, la cantante Ana Belén

El reconocido músico asturiano Víctor Manuel (Mieres, 1947) ha regresado al panorama musical con su vigésimo octavo álbum de estudio, titulado ‘Solo a solas conmigo’. Producido por su hijo, David San José, este trabajo llega después de siete años sin publicar temas inéditos.

El álbum incluye dos canciones dedicadas a Ana Belén. Una de ellas reflexiona sobre cómo habría sido su vida sin ella, y la otra, titulada ‘Gracias por todo’, le agradece la vida en común y lo que ha podido aprender a su lado. Él asegura que su vida "habría sido mucho peor" de no haberla conocido, ya que ella le estimula a cuidarse.

“Ana y yo nos tuvimos que desprogramar para convivir como pareja -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Cuando una pareja empieza a convivir, cada uno tiene que encajar en el programa de vida del otro. Si no se desprograman, la cosa no funciona. Hay que entrar en el alma del otro. Yo me he feminizado mucho después de tantos años conviviendo con Ana”.

El nuevo álbum marca un hito al incluir un tema cantado por su hijo, David San José, quien es productor, arreglista y toca varios instrumentos. Víctor Manuel lamenta que David no cante más a menudo, aunque comprende el posible "vértigo o miedo a las comparaciones" que implica exponerse al público.

Víctor Manuel aborda temas sociales y políticos en su nuevo disco. En una de las canciones, habla directamente de las "Españas fragmentadas", prefiriendo este término a "las dos Españas", dada la complejidad actual del país.

Uno de los temas, ‘Déjame por Dios que coja aire’, refleja el hastío provocado por la política, preocupándole que esta esté llegando a extremos indeseables, donde la gente se insulta fácilmente y predomina la "negación del otro".

En cuanto a la sociedad, lamenta la falta de educación política y critica a aquellos que no votan diciendo que da igual; en una canción del disco menciona que "hay batallones de bobos que no votan porque dicen que da igual". También le llama la atención la nostalgia por el franquismo de personas que no lo conocieron, y subraya que la democracia es lo mejor que se ha podido inventar, a pesar de los problemas puntuales como la vivienda.

A sus 78 años, Víctor Manuel confiesa que no se plantea el retiro y seguirá cantando mientras tenga fuerzas, canciones, y sobre todo, mientras el público siga asistiendo a sus conciertos.