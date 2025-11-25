Tony Estruch, creador del ‘Geniotipo’: “Todos tenemos un talento natural”

Miguel Manso 25 NOV 2025 - 14:45h.

Desde 2023, la Fundación Geniotipo busca ayudar a estudiantes y profesionales a descubrir su talento.

Estruch explica que conocer las capacidades innatas es crucial para la salud y el bienestar

Tony Estruch, investigador, emprendedor y músico de formación, desarrolló el concepto del ‘geniotipo’ a lo largo de un recorrido de once años, bebiendo de su propio fracaso y de la exigencia vital de encontrar su propósito.

El ‘geniotipo’ es el término que utiliza para describir las capacidades creativas neuronales e innatas del cerebro, que hacen que todas las personas estén naturalmente predispuestas a un determinado talento, permitiéndoles ser felices al dar lo mejor de sí mismas. Estruch explica que, si bien “todo el mundo” posee un talento natural, este se encuentra a menudo "oculto bajo capas y capas de creencias en el sistema educativo, el entorno social, el familiar" que convencen a la persona de que esa habilidad innata no cuenta.

La urgencia de descubrir este talento innato radica en que la sociedad actual parece estar diseñada para que las personas puedan sobrevivir y ofrecer beneficios a quienes las contratan, en lugar de cultivar la felicidad. Estruch denomina al sistema educativo actual "educastración," argumentando que, en lugar de "acompañar al prójimo a sacar lo mejor de sí mismo" (el significado etimológico de educar), se ha transformado en un sistema para "acompañarle para que sea igual que los demás".

Las consecuencias de este enfoque son evidentes: según un famoso estudio de la NASA sobre el genio creativo, el 98% de los niños pequeños de tres a cinco años eran genios creativos, pero este porcentaje se desplomó al 12% a los 15 años, y solo el 2% conservaba ese nivel de creatividad en la población adulta. Además, la insatisfacción laboral es masiva, con un 85% de los trabajadores a nivel mundial que se sienten desmotivados o escasamente comprometidos con su trabajo.

Para contrarrestar esta pérdida, la teoría del ‘geniotipo’ presenta nueve categorías de capacidades creativas innatas, cada una identificada con una figura geométrica. Estos nueve ‘geniotipos’ incluyen: Infinito (acompañar y educar), Cuadrado (ordenar el caos, gestión), Elipse (artistas y creadores de sueños), Triángulo (venta y marketing), Círculo (amor incondicional y altruismo), Rectángulo (esfuerzo y constancia), Pentágono (solucionar problemas, científicos), Rombo (entender lo trascendental), y Estrella (genio innato). Tony Estruch indica que lo habitual es que una persona tenga una combinación de dos o tres de estas capacidades.

Conocer las capacidades innatas y, por lo tanto, el talento natural, es un proceso de vital importancia para la salud y el bienestar. Estruch explica que cuando se actúa "a favor de tu talento, el cerebro genera hormonas como las endorfinas o la oxitocina (las llamadas hormonas de la felicidad)".

En contraste, hacer algo que va en contra del talento provoca que el cerebro genere cortisol, la hormona principal del estrés. Este factor es particularmente relevante si se considera que un 42% de la población experimenta estrés o ansiedad de forma regular.

Al estar "ensimismados con el presente" mientras se realiza una actividad que apasiona, se llega a perder la noción del tiempo, y no hay depresión ni ansiedad. Desde 2023, la Fundación Geniotipo busca ayudar a estudiantes y profesionales a descubrir su talento para atajar problemas como la insatisfacción laboral o el abandono escolar temprano.

Descubrir el ‘geniotipo’ funciona como una herramienta de autoconocimiento que ayuda a "ordenar tu mente desde el corazón" y desbloquear el don, abandonando prejuicios heredados. En última instancia, la búsqueda de la genialidad implica trascender el pensamiento racional y desarrollar la intuición y escuchar el corazón, pilares esenciales del talento.