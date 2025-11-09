Miguel Ángel Valero, ‘el Piraña’ de Verano Azul: de icono infantil a pionero de la tecnología para la vida

Miguel Manso 09 NOV 2025 - 20:34h.

Es profesor de Telecomunicaciones y lidera varios proyectos de ingeniería y accesibilidad.

Le encanta la frase de Santa Teresa de Calcuta: �“Yo soy solo un lápiz en las manos de Dios”

“Hay una empatía muy fuerte con mis compañeros de ‘Verano Azul’ y nos seguimos viendo de vez en cuando”, confiesa Miguel Ángel Valero (Madrid, 1970), en una entrevista con Noticias Cuatro.

Se le conoce públicamente por interpretar al icónico personaje de ‘El Piraña’ en la popularísima serie de RTVE. Su camino hacia la fama comenzó a los ocho años y medio, cuando fue seleccionado por Antonio Mercero para el papel en la primavera de 1979. Pero Miguel Ángel Valero siempre supo que lo suyo era el ámbito de la ingeniería y la accesibilidad, donde hoy es un referente.

Explica que cada uno debe aportar su granito de arena para hacer este mundo mejor y, religioso como es, cita a San Agustín (“Ama y haz lo que quieras”) y Santa Teresa de Calcuta: (“Yo soy solo un lápiz en las manos de Dios”). La imagen de la fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad aparece en la foto de perfil de su wasap.

Actualmente, Valero es doctor ingeniero en telecomunicaciones y profesor universitario en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Antes de regresar a la docencia y la investigación en 2021, ocupó importantes cargos de servicio público. Fue, a partir de 2014, director del Centro de Referencia Estatal para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) del Imserso. Posteriormente, también dirigió la Oficina de Accesibilidad de un ayuntamiento relevante como Madrid.

La investigación de Valero se enfoca en cómo aplicar los avances técnicos para mejorar la vida de las personas. Su filosofía es clara. “La tecnología debe ser una aliada para nuestros proyectos de vida”, explica.

Distingue entre la tecnología apropiada -aquella que contribuye a vivir cómoda, feliz y autónomamente en el hogar- y los "cacharritos" o artefactos que carecen de aprovechamiento práctico.

El objetivo de la tecnología en la accesibilidad es conservar la capacidad funcional al máximo, especialmente cuando la capacidad intrínseca (biológica) se ve menguada, por ejemplo, por el envejecimiento.

Valero es el creador del Hogar Digital Accesible, una vivienda de 90 metros cuadrados en la UPM que simula una casa a escala real, cumpliendo 18 años de funcionamiento y aplicando tecnología domótica para asegurar la accesibilidad en sus tres dimensiones: cognitiva, física y sensorial.

El compromiso de Miguel Ángel Valero con la tecnología social se extiende más allá de la academia y la administración; ha sido cooperante en Guatemala y ha participado en la creación de la Asociación Aventura 2000 y la Fundación La Semilla.

Recientemente, ha llevado incubadoras neonatales de bajo coste a hospitales en Adís Abeba, Etiopía, con la misión de reducir la mortalidad infantil. Su trabajo en el Ceapat le permitió impulsar publicaciones sencillas como ‘Haciendo la vida más fácil’, buscando que los productos de apoyo fueran conocidos y asequibles.

El mensaje central en su labor es la necesidad de que la ciudadanía y los profesionales se informen y que, al igual que el Hogar Digital Accesible, la accesibilidad sea sostenible y la sostenibilidad sea accesible.