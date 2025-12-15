Marta Egea 15 DIC 2025 - 11:00h.

Revisar contratos, mejorar la eficiencia energética y anticipar gastos serán claves para que las subidas de precios no desequilibren la economía familiar

El 2026 va a llegar y con él, una subida de precios. A diferencia de los picos inflacionarios que vivimos después de la pandemia o la crisis energética de 2022, lo que se avecina ahora no es tanto un shock inesperado, se trata más bien de una serie de incrementos ya anunciados que van a afectar a nuestro día a día. Estas subidas afectarán tanto a combustibles y al agua como a las cuotas de los autónomos, las tasas aeroportuarias o los alquileres.

España encara este 2026 con un crecimiento moderado y una inflación más estable, situada cerca del 2%. Pero, esta aparente calma macroeconómica oculta una realidad más concreta: el encarecimiento progresivo de bienes y servicios esenciales, impulsado por nuevos impuestos medioambientales, revisiones regulatorias y el fin de algunos precios congelados que llevaban años vigentes.

El consumidor se enfrenta a un año en el que mantener el mismo nivel de vida va a costar un poco más, incluso con la inflación contenida. Por eso, anticiparse a estas subidas es más importante que nunca: revisar tarifas, comparar proveedores, ajustar presupuestos y aprovechar cualquier ayuda o deducción a la que se pueda acoger va a marcar la diferencia entre llegar cómodo a fin de mes o ir siempre a contrapié.

¿Qué precios y tarifas van a subir y por qué?

Transporte aéreo

Aena ha acordado una subida del 6,5% en sus tarifas reguladas para 2026, lo que supone un incremento de 68 céntimos por pasajero, situando la nueva tarifa en 11,03 euros. Las aerolíneas ya alertaron de que repercutirán este coste en los billetes, lo que va a implicar que los viajeros tengan que pagar algo más a partir de marzo de 2026.

Combustibles e impuesto al carbono

La Unión Europea avanza hacia el segundo sistema de comercio de emisiones (ETS2). Según estimaciones de la CE, con un precio de 48 euros por tonelada de CO2, la gasolina podría subir en torno a unos 11 céntimos por litro y el diésel unos 13 céntimos por litro. Esto se traduce en un mayor coste por vehículo, y también en un impacto indirecto en el transporte de mercancías y, por tanto, en los precios finales de los productos y servicios ya que el precio del combustible afecta a todo.

Autónomos y cotizaciones

El Gobierno ha presentado una propuesta para 2026 en la que la cuota de autónomos subiría entre 11 y 206 euros al mes, según el tramo de ingresos. Además, el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,9% incrementa ligeramente la base de cotización para muchos autónomos. La negociación continúa abierta, pero el mensaje ya está claro: los costes fijos para los trabajadores por cuenta propia van a aumentar.

Servicios públicos y tarifas reguladas

El coste del agua, transporte público, gas y electricidad también está en revisión. En Madrid, por ejemplo, se aplicará una subida del 3% como parte de un plan para financiar obras e infraestructuras hidráulicas. En cuanto al transporte público, algunas ciudades ya revisan incrementos moderados en billetes y abonos con el objetivo de compensar la retirada progresiva de los descuentos financiados por el Estado.

Y en el caso de la luz y el gas, aunque los precios mayoristas se han estabilizado, el nuevo marco regulatorio europeo y los peajes por emisiones podrían encarecer ligeramente las facturas domésticas a partir del segundo trimestre del año.

Bienes y servicios generales

La Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas coinciden en que más del 60% de las empresas prevé subir precios por encima del IPC, sobre todo en sectores como la alimentación, hostelería y comercio minorista. Esto es debido al encarecimiento de los transportes y los envases, también al aumento de los costes laborales y energéticos, y en muchos casos, el simple traslado de las subidas previas que las empresas aún no habían repercutido.

Cómo anticiparse a estas subidas

La clave para que las subidas de 2026 no se traduzcan en sustos está en adelantarse y planificar. Los expertos recomiendan revisar ya los contratos más sensibles a los cambios de tarifa: luz, gas, internet, hipoteca o seguros.

Muchos consumidores desconocen que pueden renegociar o cambiar de proveedor sin coste en la mayoría de los servicios, y hacerlo antes de que se produzcan estos ajustes puede suponer un ahorro importante. En el caso de los autónomos, conviene recalcular la cuota mensual y reservar una parte del presupuesto para los nuevos tramos que van a entrar en vigor a mediados de año.

Otro paso práctico es actualizar el presupuesto familiar o empresarial con un margen más realista. Aunque la inflación oficial ronda el 2%, los incrementos en transporte, energía y alimentación pueden elevar el gasto mensual en 100 o 150 euros en algunos hogares.

Una buena estrategia sería crear un fondo colchón que cubra entre tres y seis meses de gastos fijos, así como revisar hábitos de consumo: comparar precios de supermercados, evitar suscripciones innecesarias y aprovechar descuentos estacionales en transporte o energía.

Por último, se aconseja invertir en eficiencia energética, ya que puede ser la mejor defensa frente a las subidas. Mejorar el aislamiento del hogar, utilizar bombillas LED o incluso, instalar paneles solares aprovechando las ayudas activas en 2026, no solo va a reducir significativamente la factura, sino que también protege a largo plazo de futuras subidas energéticas.