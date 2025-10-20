El Gobierno da marcha atrás en las subidas de las cuotas de los autónomos: qué propone ahora

Cristina Montalvo 20 OCT 2025 - 17:25h.

La oposición, los afectados y los socios del Gobierno han rechazado el plan que contemplaba subidas en las cuotas hasta 2028

El Gobierno propone ahora congelarlas para los trabajadores que menos ganan.

Compartir







El Gobierno da marcha atrás en su propuesta de subidas de las cuotas de los autónomos. Después de que la oposición, los afectados y los socios rechazaran el plan, propone congelarlas para los trabajadores que menos ganan.

Para esos primeros tramos de cotización, para los que ganan menos de 1.166 euros, el Gobierno ofrece ahora que las cuotas se queden tal y como están. La propuesta anterior las encarecía en casi 20 euros al mes en el peor de los casos. Para los siguientes tramos el planteamiento ahora es que las subidas para el año que viene sean progresivas y que vayan del 1% al 2,5%. Así el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla subir las que superan los 1.166 euros entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026.

PUEDE INTERESARTE Las comunidades autónomas en las que se paga menos de cuota de autónomos

En concreto, tal y como había avanzado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se propone congelar las cuotas que pagan los autónomos en la tabla reducida, es decir, en los autónomos con rendimientos netos que van desde los 670 euros mensuales a 1.166,7 euros. De este modo, los autónomos pagarían el año próximo las mismas cuotas que para 2025.

Fuera de la tabla reducida, en la tabla general, que comprende 12 tramos que van desde más de 1.166,7 euros a rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, el Ministerio plantea subir las cuotas entre un 1% y un 2,5%, lo que en términos absolutos equivaldría a una subida de entre 2,91 y 14,75 euros al mes.

PUEDE INTERESARTE Atención autónomos: esta es la forma de aumentar vuestra pensión de jubilación

Para los tramos 1, 2 y 3 de la tabla general (de 1.166,7 euros a 1.700 euros de rendimientos netos) se propone un alza del 1% en sus cuotas para 2026, mientras que las cuotas de los tramos 4, 5 y 6 (de 1.700 a 2.330 euros al mes en ingresos) subirían un 1,5%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Para los tramos 7, 8 y 9 (de 2.330 a 2.760 euros en rendimientos netos), la subida de cuotas propuesta por el Gobierno sería del 2%, mientras que en los tramos del 10 al 12 (de 3.620 a más de 6.000 euros al mes en ingresos), el incremento sería del 2,5%.

El cambio respecto a la primera propuesta es enorme porque está incluía aumentos muchísimo más altos. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha dicho que el cambio de postura se ha producido tras escuchar a los afectados.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿Y qué les parece a las asociaciones de autónomos? Pues hoy se han reunido con Seguridad Social para seguir negociando, alguna asociación dice que con esta congelación y estas subidas mucho más moderadas se pierde una oportunidad de mejorar las pensiones de estos trabajadores por cuenta propia en el futuro, que es por lo que se hizo esta reforma.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado este lunes que los autónomos hayan parado el "sablazo" de la propuesta realizada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de subir las cuotas de los autónomos.

No obstante, a pesar de que ha reconocido que las nuevas bases de cotización que ha propuesto el departamento liderado por Elma Saiz están "en línea" con lo que ATA "viene pidiendo desde hace tiempo" --no subir a los que tienen ingresos más bajos y aplicar subidas en el entorno del IPC a los que tienen los ingresos más altos--, ha advertido de que esto "no es suficiente" para que lleguen a un acuerdo "en estos momentos" con el Gobierno.

Amor ha sostenido que "muchos autónomos están esperando que se cumpla por parte del Gobierno lo que mandataba la recomendación quinta del Pacto de Toledo".

En esa línea, el presidente de ATA ha destacado el derecho en protección social; el derecho al subsidio para mayores de 52 años; el derecho para las mujeres de tener una prestación de subsistencia cuando viven en hogares monoparentales y tienen tres hijos, tienen más de 52 años y están en el paro; el permiso de lactancia para las mujeres autónomas; y "solucionar todos los errores del año 2023, empezando por la pluriactividad".

Sobre esto último, Lorenzo Amor ha expresado que la pluriactividad "tiene que ser como el pluriempleo" en el sistema de Seguridad Social y ha indicado que "hay que tenerlo muy claro", al afirmar que "solo hay una base máxima" y "no se puede cotizar" por encima de dicha base.

De acuerdo con Amor, en estos momentos "casi 100.000 autónomos son extremadamente solidarios cotizando por encima de la base máxima sin tener derecho a cobrar ningún tipo de prestación cuando cotizan por esta base máxima".

El presidente de UPTA ha indicado que su organización aboga por una subida de cuotas "muy pequeña, muy leve", y considera que la subida planteada por el Gobierno cumple, en ese sentido, sus expectativas. No obstante, entiende que el Gobierno "ha perdido una gran ocasión para que los tramos de cotización altos, los tramos que van entre el 10 y el 12, tuvieran una subida de cuotas mayor". "Creemos realmente que una subida de apenas un 2,5% se queda muy baja sobre las expectativas que nosotros planteábamos", ha precisado.

"Valoramos como muy positivo el que los tramos de cotización con menos poder adquisitivo puedan continuar igual. Al fin y al cabo esto es una patada hacia adelante para que en el año 2027 volvamos a tener que negociar los tramos de cotización", ha subrayado.

Por su lado, los sindicatos CCOO y UGT se han posicionado en contra de la nueva propuesta de Seguridad Social y han asegurado que debería haber sido "más ambiciosa".

El Gobierno ha cambiado de idea tras escuchar a los autónomos, pero también a sus socios. Y es que hasta Sumar se había posicionado en contra de la propuesta anterior. Hoy ha aplaudido el cambio de postura, también los Comuns. A Junts no le parece suficiente la nueva y tampoco al PP, que apuesta por bajar impuestos a unos trabajadores "exhaustos".