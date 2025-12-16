El precio de la uva blanca de mesa se dispara un 38% a las puertas de Navidad

El precio de la uva blanca de mesa se ha disparado un 38% solo en el último mes

Aunque sigue siendo el producto estrella, algunos ya las sustituyen por gominolas, chocolates u otras frutas.

A 15 días para terminar el año, hemos conocido que una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país va a costar más cara. El precio de la uva blanca de mesa se ha disparado un 38% solo en el último mes, pero ¿estamos dispuestos a renunciar a ellas?, informa Ana Martín. Si hay un producto imprescindible que no puede faltar para cerrar el año son las uvas.

Con semillas o sin ellas, da igual el color, lo cierto es que su precio ya ha pegado un subidón considerable. El último análisis de FACUA refleja que las uvas blancas sin pepitas son, junto a las lechugas iceberg, los artículos que más se han encarecido entre principios de noviembre y comienzos de diciembre. En determinadas cadenas, el aumento ha superado el euro por kilo en solo cuatro semanas, una diferencia notable para un producto muy demandado en estas fechas.

Las otras opciones

Pero hay algunos a los que no les va a afectar esa subida. Son los que buscan otra alternativa para las doce campanadas. Con bolsitas de gominolas, por ejemplo. Cada vez son más los que acogen la opción más dulce, ya sea en forma de chocolate. Está también la opción de otras frutas. Todo lo que sea pequeño puede valer. Hasta aceitunas. Pero no se enganchen, aunque suba su precio el producto estrella fue, es y seguirán siendo las uvas.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2 % pasaron al 4 %. Dichos alimentos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas, mientras que el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10 %.

Durante el último mes, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gramos) ha experimentado de media un incremento de precio del 37,7 %. La mayor subida se ha registrado en Eroski, donde ha pasado de 1,50 euros en noviembre a 2,69 euros en diciembre (un 79,3 % más).

Por su parte, las lechugas iceberg se han encarecido de media un 8,7 % en las últimas semanas y la subida más acusada se ha producido en Lidl, con un 32 % de incremento (de 0,75 en noviembre a 0,99 euros en diciembre). La malla de patatas (5 kg.) es un 7,1% más cara de media que hace unas semanas y la mayor subida se ha dado en Carrefour, donde ha pasado de estar en oferta a 3,95 euros en noviembre a 5,95 euros en diciembre (un 50,6 % más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las zanahorias (un 5,7 % de media), del aceite de oliva (un 4,7 %), del kilo de cebollas (un 3,7 %), del aceite de girasol (un 3,4 %), del brik de leche entera (un 1,7 %), del arroz redondo (un 1,2 %), de las manzanas golden (un 0,7 %), de las lentejas pardina (un 0,7 %) y de la harina de trigo (un 0,5 %).

Los champiñones laminados y los ajos son los únicos alimentos de los analizados en diciembre que mantienen un precio idéntico al mes anterior. Entre los alimentos que cuestan de media en diciembre menos que en noviembre están los macarrones (-0,2 %), los huevos medianos (-0,5 %), las peras conferencia (-0,7 %), los limones (-3,6 %) y las naranjas (-33 %).

Los huevos siguen liderando la subida interanual

Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 33,5 % de media) y donde más se ha encarecido este producto entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 ha sido en Lidl, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,03 a 3,10 euros (un 52,7 % más).

De los productos analizados por Facua, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, un 34,7 %, mientras que las uvas blancas sin pepitas acumulan una bajada del 6,8 %, las naranjas un 5 %, las peras conferencia un 4,6 % y las lentejas pardina un 0,1 %.