Sorteo de Lotería de Navidad: En busca del Gordo en los lugares de la DANA y los fuegos de Galicia

Cada vez son más los que deciden comprar un décimo en lugares castigados por alguna catástrofe: este año la DANA y Galicia por los incendios

El motivo, la creencia de que existe una rayo de esperanza tras la desgracia.

A pocos días del sorteo de Lotería de Navidad, cada vez son más los que deciden comprar un décimo en lugares castigados por alguna catástrofe. Es el caso de los municipios por la DANA en Valencia o los incendios en Galicia, informa Hildergard Romero.

Han pasado cuatro meses desde que muchos de los habitantes de Verín lo perdieran todo por los incendios de este verano. "Estamos habituándonos al paisaje que tenemos, pero fue impresionante". Una tragedia que calcinó casi 120.000 hectáreas. Ahora con el sorteo de la lotería de Navidad a apenas unos días, algunas administraciones se llenan de personas en busca de suerte. Como confiesa Alba Santa Marina, lotera de la Administración 2 Sanfer- Verín. "Recibimos muchas llamadas de mucha gente de que ya que estáis con incendios que nos pedían un número, sin especificar ninguno".

El motivo, la creencia de que existe una rayo de esperanza tras la desgracia. "Ojalá que tengáis suerte y os caiga y a nosotros que estamos de paso". Es la creencia de que donde ocurre una desgracia llega la gracia. Los hay que compran todas las semanas, "para ayudar a mucha gente". Pero también los que buscan que la suerte sonría a todos "aunque sea un segundo premio". Muchos que viven en la zona creen que sería muy necesario "porque hace falta".

Los números de la DANA ya agotados

Algo que, al igual que el año pasado, dispara la venta en las zonas afectadas por la DANA. donde hay un número que lleva agotado meses. “Hemos identificado cómo las administraciones de lotería de las zonas afectadas por la DANA han experimentado un aumento en la venta de décimos para el sorteo de Navidad y, debido a las supersticiones, muchas personas preguntan por la terminación 29 o incluso la fecha concreta de la riada: 29104″, indica en una nota la Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal). Números "nefastos" para los habitantes de la zona, pero que han sido un aliciente para el resto.

La Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado comunicó ya a finales de noviembre que el número 29104 se encontraba prácticamente agotado. También el número 30104, fecha asociada con el día siguiente a las inundaciones por las riadas en Valencia.

Los más premiados en el reintegro, el 5, 4 y 6, han sido premiados en 32 y 27 ocasiones respectivamente. “Cuanto más se acercan los últimos meses del año, las administraciones de lotería se empiezan a llenar de personas pidiendo números concretos basados en supersticiones o augurios. Normalmente, cumpleaños o fechas señaladas suelen ser los números elegidos, así como las tradiciones familiares en las que siempre compran el mismo décimo las fechas”, cuenta Borja Muñiz Urteaga, presidente de Anapal, según recoge Europa Press. Si se analizan las series premiadas desde 1812, las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido la 85 (siete veces), la 57 (seis veces) y las 64, 65, 75, 90 y 97 (cinco veces).