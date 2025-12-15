La cesta de la compra está imposible: los huevos suben un 30% y la carne de vacuno, un 18%
Llenar la cesta de la compra cada vez es más complicado, ya lo fue en 2024 y en 2025 ha ido a peor
Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre
Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos. Llenar la cesta de la compra cada vez es más complicado. Lo fue en 2024 y en 2025 ha ido a peor.
En concreto, según los últimos datos del IPC de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los huevos se han encarecido un 30% en los once primeros meses del año, mientras que el café ha subido de precio un 17%, el precio del chocolate acumula un incremento del 13,3%, la carne de vacuno es un 15,6% más cara, y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%. El pescado fresco ha subido un 4,2% .
Asimismo, entre los alimentos que más han incrementado su precio hasta noviembre, aunque ya con subidas inferiores a los dos dígitos, se encuentran las frutas frescas o refrigeradas (+9,1%), los frutos secos y de cáscara (+6,8%), el pescado congelado (+7%), los despojos comestibles (+7%), la mantequilla (+5,1%) y la leche entera (+5,1%).
En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año están el aceite de oliva (-32,3%), el azúcar (-5,3%), las patatas (-2,6%) y los alimentos para bebé (-1,8%).
Los huevos, disparados
En términos interanuales (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025), los huevos son los alimentos que más han subido de precio en España, con un alza interanual del 30,2%. Le siguen la carne de vacuno (+18%), el café (+17,3%), otros aceites comestibles (+17%), el chocolate (+14,5%) y el cacao (+12,4%). Al precio del café le está afectando las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, lo que ha reducido las cosechas.
Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos han dificultado el transporte y la distribución del café, encareciendo aún más su precio, y la demanda ha aumentado, sobre todo en mercados emergentes como China.
El chocolate, aunque sigue siendo mucho más caro que hace un año (+14,5%), ha moderado bastante su tendencia alcista, pues ha llegado a presentar este año crecimientos interanuales en su precio del orden del 25%. En su último informe, la Organización Internacional del Cacao señala que los precios se han visto influidos por las menores llegadas a los puertos de Costa de Marfil y a la débil demanda. "Las moliendas del tercer trimestre de 2025 mostraron la caída más pronunciada en Asia, mientras que en Europa y América del Norte se observaron tendencias mixtas", subraya la organización.
Sin embargo, la Organización Internacional del Cacao afirma que, a medida que avanza la temporada, las incertidumbres relativas a la normativa europea que prohíbe la comercialización en la UE de productos como café, cacao, soja y aceite de palma si están vinculados a la deforestación, así como el clima y los factores estacionales "podrían alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda" y afectar a los precios.
La ICCO (por sus siglas en inglés) prevé un excedente mundial de cacao para la temporada 2025/26 por el aumento de la producción y la debilidad de la demanda, que está tardando en recuperarse tras las subidas de precios.
En lo que respecta a los huevos, sus precios se han venido elevando en España desde principios de año, comenzando en marzo a crecer a doble dígito. Así, hasta noviembre, acumulan nueve meses interanuales consecutivos de ascensos superiores al 10%. En valores mensuales, los huevos se encarecieron en noviembre un 6,8% respecto al mes anterior.
El aceite de oliva, un 38,1% más barato
De acuerdo con los datos de Estadística, en el último año, los productos alimenticios que más se han abaratado han sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), las patatas (-3%) y la pizza (-1,7%).
En relación con el aceite de oliva, en valores mensuales (noviembre sobre octubre), el 'oro líquido' se encareció un 2,6%, registrando así su segunda subida mensual consecutivo. Desde enero de 2021, este producto acumula un incremento en su precio del 57,7%.
En los once primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,6%. Casi siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin incluir la compra de pisos- es responsable de seis décimas y los alimentos, de algo más de medio punto.