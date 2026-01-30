En los papeles aparecen testimonios de una menor de 13 años que acusa a Trump de golpearla y violarla.

La fiscalía, no obstante, habla de informaciones no corroboradas e incluso califica algunas de afirmaciones falsas o sensacionalistas.

Donald Trump mencionado en los documentos del caso Epstein, el pederasta suicidado en la cárcel. En esos documentos, publicados hoy por el Departamento de Justicia se recoge el testimonio de una menor de 13 años que asegura que fue golpeada y violada por el hoy Presidente de los Estados Unidos.

Otra denunciante menor acusa a uno de los hijos del presidente, a Donald Trump Junior, de tener relaciones sexuales con ella en otra fiesta. La fiscalía, no obstante, habla de informaciones no corroboradas e incluso califica algunas de afirmaciones falsas o sensacionalistas.

El fiscal general adjunto de EEUU asegura que con esta publicación "termina el proceso de revisión" de los documentos y que hay muchas partes censuradas " para proteger a las víctimas". Dice también que hay testimonios que no han podido ser corroborados por los investigadores.

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado más de 3 millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos del 'caso Epstein'. De todos estos, 3.200 hacen referencia a Donald Trump.

El vicesecretario de Justicia Todd Blanche declaró que la Casa Blanca “no supervisó” la revisión de los documentos relacionados con la investigación de Epstein.

“Para ser claros, no tuvieron nada que ver con esta revisión”, declaró Blanche. “No supervisaron esta revisión. No le indicaron a este departamento cómo realizarla, qué buscar, qué censurar ni qué no censurar”.

Los críticos han acusado repetidamente al Departamento de Justicia de retener documentos que hacían referencia al presidente Donald Trump y de intentar desviar la atención insinuando que funcionarios demócratas estaban involucrados en los presuntos abusos de Epstein. Blanche negó repetidamente la afirmación, afirmando firmemente que “no protegimos al presidente Trump”.

“Existe la idea generalizada de que el Departamento de Justicia debe proteger a Donald J. Trump”, afirmó. “Eso no es cierto. Nunca fue así. Siempre nos preocupamos por las víctimas”. Blanche admitió, sin embargo, que “existe un hambre o sed de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos. No puedo hacer nada al respecto”.

Blanche abordó también los archivos retenidos. “Las categorías de documentos retenidos incluyen aquellos que la ley permite retener”, declaró Blanche.

Esto es lo que, según Blanche, no está incluido en el comunicado, según la CNN:

- Archivos que contienen información personal identificable de las víctimas.

- Expedientes personales y médicos de las víctimas, y cualquier archivo similar que, de divulgarse, constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

- Cualquier representación de material de abuso sexual infantil (MASI) o pornografía infantil.

- Cualquier cosa que ponga en peligro una investigación federal activa.

- Cualquier cosa que represente o contenga imágenes de muerte, abuso físico o lesiones.

- Archivos amparados por diversos privilegios, como el privilegio del proceso deliberativo, el privilegio del producto del trabajo y el privilegio abogado-cliente.

“Si bien la ley permite la retención de información que es necesario mantener en secreto en interés de la seguridad nacional o la política exterior, no se está reteniendo ni censurando ningún archivo por ese motivo”, añadió Blanche.

De hecho hablan incluso de afirmaciones falsas o sensacionalistas. En los documentos se habla también de Elon Musk y Bill Clinton e incluso de negligencias en la muerte de Epstein.