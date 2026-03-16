La ruta alternativa a Ormuz alivia los mercados

Cristina Montalvo 16 MAR 2026 - 14:53h.

Los petroleros se dirigen a través del Mar Rojo al puerto de Yambu

Las bolsas se mantienen con pequeñas subidas y el petróleo casi plano respecto a la semana pasada.

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Las bolsas se mantienen con pequeñas subidas y el petróleo casi plano respecto a la semana pasada, se mantiene estabilizado por encima de los 100 dolares el barril, pero sin grandes movimientos. Irán mantiene Ormuz cerrado para todo lo que no sea sus intereses, pero cada vez toma más fuerza una ruta alternativa para el crudo del Golfo por el oleoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa Arabia Saudí.

Los petroleros se dirigen a través del Mar Rojo al puerto de Yambu. Es la ruta por la que la mayor empresa petrolera del mundo quiere sacar hasta 7 millones de barriles de crudo al día para sustituir parte de lo que ha dejado de circular. Además, hoy ya empiezan a estar disponibles esas primeras reservas estratégicas que se decidió liberar la pasada semana.

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El aumento de la inflación se da por descontado

Pese a estas noticias, al menos prometedoras, el aumento de la inflación se da por descontado y será muy importante lo que digan sobre esto y sobre posibles subidas de tipos de interés los bancos centrales de Europa y Estados Unidos que se van a reunir esta semana.

BBVA Research ha elevado tres décimas, hasta el 2,4%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2027, pero ha dejado sin cambios, también en el 2,4%, su previsión para este año por el impacto de los precios energéticos derivado del conflicto en Oriente Próximo, que restará dos décimas al crecimiento y elevará tres décimas la inflación media.

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El ejecutivo dice que en el próximo Consejo de Ministros habrá un plan de respuesta integral a la guerra que protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios. Lo que ya se ha descartado aplicar en este momento es la bajada del IVA en la alimentación o esa bonificación generalizada de los 20 céntimso en los carburantes como se hizo en el 2022. Previsiblemente serán medidas fiscales para contener los precios de la energía.