En 2025 batimos récord de hectáreas quemadas, más de un millón y va a ir a más: hasta el ártico tiene ya olas de calorr

Europa se calienta el doble de rápido que el resto de los continentes desde hace 40 años

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Europa se calienta el doble de rápido que el resto de los continentes desde hace 40 años. Y las consecuencias son: más incendios: En 2025 batimos récord de hectáreas quemadas, más de un millón. Como si se quemara todo Chipre. Además, todos los glaciares europeos perdieron masa. Los glaciares de todas las regiones europeas tuvieron una pérdida neta de masa y la capa de nieve fue un 31% inferior a la media, y el 70% de los ríos perdieron caudal.

En el caso de España: el sur y el este tuvieron 50 días más de lo habitual con temperaturas superiores a 32ºC. Y batimos récord de hectáreas arrasadas por los incendios: 400.000. Siendo el incendio de Zamora el peor desde que hay registros. Estas son algunas de las conclusiones del 'Informe sobre el estado del clima en Europa 2025', publicado este miércoles y elaborado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En total, recoge el trabajo de unos 100 colaboradores científicos.

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Las olas de calor ya las sufren hasta en el Ártico. Suena raro pero cada vez ocurre más. El año pasado, los países nórdicos superaron los 30 grados durante 3 semanas seguidas. En agosto 2025, Noruega, Suecia y Finlandia, países subárticos, registraron la peor ola de calor de su historia, con 21 días consecutivos y temperaturas superiores a los 30 °C dentro del propio Círculo Polar Ártico. "Esto era impensable hace 10, 20 o 30 años", dice Francisco Martín, meteorólogo de Meteored. "Esto es un hecho inaudito, las zonas árticas son las que más se están calentado en Europa".

El calentamiento se está disparando también en las zonas más frías de Europa y el continente se calienta ya el doble de rápido que el resto del planeta. "Nosotros vivimos en la zona donde se están experimentando los cambios más rápidos", señala Martín.

Las causas hay que buscarlas en los mares que nos rodean, en todos, no sólo el Mediterráneo. "Las temperaturas del agua del mar alderedor de Europa han registrado las temperaturas más altas desde que hay registros modernos.

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Y es que el clima europeo se está tropicalizando. "Las masas subtropicales están ascendiendo de latitud y nos están afectando más".

Las consecuencias de todo esto ya las sufrimos. En 2025 tuvimos más días de calor extremo, más grandes incendios, más inundaciones. Pero estábamos avisados. "Está en la línea con las predicciones, pero se está acentuando", dice Martín.

Los glaciares ya sepultan pueblos y los científicos recuerdan que todos los de los Alpes pueden seguir el mismo camino. El informe constata también que las energías renovables ya suministraron casi la mitad (46,4%) de la electricidad de Europa en 2025.

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El asesor principal para la Transición Verde Digital en la Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea, Dusan Chrenek, ha recalcado que la señal del cambio climático "sigue siendo inequívoca en toda Europa" y que este informe es un "claro recordatorio" de que hay que "mantener y acelerar los esfuerzos tanto de adaptación como de mitigación".

"Esta edición ofrece pruebas convincentes de los profundos impactos del cambio climático en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, la biodiversidad y la economía, al tiempo que refuerza la ambición estratégica de Europa de fortalecer aún más sus capacidades de observación de la Tierra mediante el aprovechamiento de tecnologías de vanguardia", ha recalcado.