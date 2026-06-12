Sandra Mir 12 JUN 2026 - 15:21h.

Se trata de una estrategia de marketing originada en Japón en en la década de 1960 para promocionar un podómetro

El 93% de la Generación Z, algunos con 13, 14 o 15 años, llenan los gimnasios

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Andar 10.000 pasos diarios es la recomendación para mantenerse en forma, pero ¿tiene alguna evidencia científica? Un estudio reciente ha tirado por tierra este mito.

Mucha gente que sale a andar tiene ese objetivo. "Intento hacer 10.000 mínimo", cuenta una viandante. También reconocen cierta obsesión. "Me he comprado un reloj para monitorizarlo y el día que no llego me enfado conmigo misma", admite.

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"La teoría de los 10.000 pasos se originó en Japón en la década de 1960 como parte de una estrategia de marketing para promocionar un podómetro. Eso hizo que se tomara como referencia para medir el nivel de salud de las personas en su día a día", explica César Bustos, vocal de la Sociedad Española contra la Obesidad.

Porque el beneficio no está en la cantidad de pasos, sino en la intensidad. "Suma pasos, pero realmente no vamos a hacer un gasto calórico muy elevado. Incrementa la frecuencia cardíaca, mayor consumo calórico y mayor intensidad. Caminar como si perdieras el autobús, la velocidad como un coche, le reducimos al coche y entonces el consumo de gasolina es mayor", explica Bustos.

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Un estudio reciente confirma que cada 500 pasos de más se reduce un 7% el riesgo cardiovascular y que con rutinas intensas de 8.000 pasos hay pérdidas de hasta cuatro kilos de peso. ¿Pero qué pasa si un día no podemos caminar? Se puede sustituir con sentadillas o sprints rápidos.