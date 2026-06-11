Marta Egea 11 JUN 2026 - 08:00h.

El entrenamiento de fuerza está relacionado con un menor riesgo cardiovascular, mejor salud metabólica y mayor autonomía con el envejecimiento

Pasear para sanar: la tendencia que mezcla salud física y emocional y cada vez gana más seguidores

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El ejercicio físico siempre ha estado asociado a objetivos concretos como adelgazar, ganar músculo, correr más rápido o conseguir cifras exactas como los famosos 10.000 pasos diarios. No obstante, cada vez más médicos y especialistas en longevidad están cambiando el enfoque de la conversación.

Ya no es pensar cuánto ejercicio se hace, sino qué tipo de movimiento ayuda realmente a vivir más años y mantener una calidad de vida con el paso del tiempo. Los expertos no hablan de maratones o entrenamientos extremos, sino algo más sencillo: mantener fuerza muscular.

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Cada vez existe más consenso científico en que el entrenamiento de fuerza, siempre adaptado a la edad y condición física, es uno de los ejercicios más eficaces para proteger la salud cardiovascular, prevenir la fragilidad y aumentar la esperanza de vida.

El cuerpo pierde músculo antes de lo que imaginamos

Uno de los motivos por los que la fuerza se ha vuelto tan importante tiene que ver con algo natural y poco conocido: el cuerpo empieza a perder masa muscular progresivamente con la edad. A partir de los 30 años empieza un proceso gradual conocido como sarcopenia, una pérdida progresiva de músculo y fuerza que se acelera en especial a partir de los 60.

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El problema es que esa pérdida muscular no afecta únicamente a la apariencia física. También influye directamente en la movilidad, equilibrio, metabolismo, densidad ósea, autonomía, riesgo de caídas, salud cardiovascular y calidad de vida general. Debido a esto, muchos especialistas consideran hoy que mantener músculo es casi una forma de “reserva biológica” para envejecer mejor.

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La fuerza protege mucho más que los músculos

Durante mucho tiempo, el entrenamiento de fuerza estuvo asociado principalmente al culturismo o a objetivos estéticos. La ciencia actual muestra que sus beneficios van muchísimo más allá. Numerosos estudios relacionan el trabajo de fuerza con reducción de mortalidad general, mejor control de glucosa, menor riesgo cardiovascular, prevención de osteoporosis, protección cognitiva y mejora de salud metabólica.

De hecho, una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine concluyó que realizar entrenamiento de fuerza entre 30 y 60 minutos semanales se asociaba con un riesgo significativamente menor de muerte por cualquier causa. Eso ha hecho que muchos médicos empiecen a hablar de la fuerza casi como una herramienta de prevención médica.

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Debido a esto, muchas personas ya no entrenan únicamente por verse mejor, sino para conservar funcionalidad y energía a largo plazo. El objetivo empieza a ser subir escaleras sin dificultad, mantener la independencia, evitar fragilidad, conservar la movilidad y llegar a edades avanzadas con buena calidad de vida. Ahí la fuerza juega un papel esencial.

Otro motivo por el que la fuerza genera tanto interés médico es que tiene relación con el metabolismo. El tejido muscular participa enormemente en la regulación de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, el gasto energético y el control inflamatorio. Por eso, mantener músculo ayuda también a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. De la misma forma que también mejora la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas, algo fundamental con el envejecimiento.

Pero, no todos los beneficios son físicos. Cada vez más estudios muestran una relación entre el ejercicio de fuerza y la salud cognitiva. El entrenamiento muscular parece influir positivamente en la memoria, la atención, la velocidad cognitiva y la reducción del riesgo de deterioro neurológico. La explicación tiene que ver con diversos factores como una mejor circulación, la reducción inflamatoria, la regulación hormonal y la liberación de sustancias beneficiosas para el cerebro.

Una de las mayores barreras psicológicas alrededor del entrenamiento de fuerza es pensar que implica gimnasios extremos o levantar cargas enormes. Pero no es necesario. El trabajo de fuerza puede incluir ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas. pequeñas mancuernas, máquinas adaptadas o actividades funcionales sencillas. Lo importante es estimular la musculatura de forma regular.

¿Entonces caminar ya no sirve?

Los médicos siguen considerando que caminar es una de las actividades más saludables y accesibles que existen. Se puede mejorar la salud cardiovascular, la circulación, el estado de ánimo, el control glucémico y el riesgo de mortalidad general. Además, distintos estudios han mostrado que incluso caminar menos de los famosos 10.000 pasos ya produce beneficios importantes.

De hecho, investigaciones recientes sugieren que alrededor de 7.000 pasos diarios ya se asocian con reducciones claras del riesgo de mortalidad. El problema es que caminar por sí solo no evita completamente la pérdida muscular asociada al envejecimiento, por eso, se recomienda combinarla con ejercicios de fuerza.

Algo parecido pasa con el running. Aporta muchísimos beneficios cardiovasculares y metabólicos cuando se practica de forma adecuada. Pero los expertos insisten en que no es imprescindible para vivir más años ni tampoco puede ser la mejor opción para todos. Además, hay que entender que el mejor ejercicio no tiene que ser el más intenso, sino el que puede mantenerse de forma regular durante años.