De hacer más a hacer mejor: el cambio de mentalidad que está redefiniendo el éxito personal

Marta Egea 31 MAY 2026 - 09:00h.

Cada vez más personas comienzan a cuestionar la hiperproductividad y empiezan a priorizar el bienestar emocional, el descanso y el equilibrio personal

Menos perfección y más realidad: el giro en redes hacia un estilo de vida más auténtico y sin filtros

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La idea de éxito siempre ha estado estrechamente ligada a una palabra: productividad. Trabajar más horas, dormir menos y hacer más. Tener la agenda llena y aprovechar cada minuto parecían señales inequívocas de ambición y realización personal. Cuando más ocupado se estaba, más exitoso se parecía.

Cada vez más personas han empezado a cuestionar esa obsesión por hacer constantemente más cosas. En su lugar está apareciendo otra idea muy diferente: quizá el verdadero éxito no está en producir sin descanso, sino en vivir de una manera más equilibrada, sostenible y consciente.

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De la hiperproductividad al agotamiento

Especialmente con el auge de las redes sociales, el emprendimiento digital y la cultura del desarrollo personal, se consolidó una idea muy concreta sobre lo que era el éxito: hacer más, aprovechar cada minuto y mantenerse constantemente ocupado. La productividad dejó de ser únicamente una herramienta laboral para ser una identidad.

En esto tuvieron mucho que ver las redes sociales. Al entrar en cualquiera de ellas se podían ver rutinas imposibles, agendas perfectamente organizadas y discursos motivacionales centrados en la disciplina extrema. Levantarse a las cinco de la mañana, dormir poco, optimizar el tiempo al máximo y convertir cualquier momento libre en una oportunidad para seguir haciendo más empezó a verse como algo aspiracional.

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La cultura del “no parar nunca” glorificó precisamente esa idea: trabajar mientras otros descansan, mantenerse siempre disponible y convertir el cansancio en una especie de prueba de ambición. Cuanto más llena estaba la agenda, más exitosa parecía la vida de cualquier persona.

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El problema es que esta mentalidad comenzó a generar un enorme agotamiento colectivo. La Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el burnout como un fenómeno asociado al estrés laboral crónico, caracterizado por fatiga extrema, desconexión emocional y sensación de agotamiento permanente. Poco a poco, muchas personas se comenzaron a dar cuenta de algo incómodo: vivir siempre ocupados no siempre significaba sentirse realizados.

El exceso de productividad acabó invadiendo incluso espacios que antes estaban asociados al descanso. El ocio comenzó a optimizarse. Había que meditar para rendir mejor, hacer deporte para ser más eficiente o descansar “de forma productiva”. Hasta el tiempo libre tenía que tener un objetivo útil.

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La pandemia terminó acelerando esta reflexión. El confinamiento hizo que millones de personas tuvieran que parar de golpe y replantearse prioridades, ritmos de vida y su relación con el trabajo. Muchos descubrieron que la hiperproductividad constante no se traducía necesariamente en bienestar emocional ni tampoco en satisfacción personal.

Asimismo, la hiperconectividad terminó eliminando por completo las fronteras entre la vida laboral y personal. Recibir y contestar correos fuera de horario, notificaciones permanentes y sensación de disponibilidad continua hicieron que muchas personas vivieran en un estado de activación constante, incluso fuera del trabajo. Fue ahí cuando apareció uno de los grandes problemas de esta mentalidad: la sensación de que nunca era suficiente.

El descanso empezó a generar culpa y el aburrimiento prácticamente desapareció de la vida cotidiana. Debido a ello, cada vez más personas comenzaron a cuestionar esa asociación automática entre estar agotado y ser exitoso. La idea de vivir permanentemente acelerados dejó de verse como una medalla de ambición para empezar a interpretarse, en muchos casos, como una señal de desequilibrio.

La vida deja de ser una lista de tareas

Uno de los cambios más importantes de esta nueva mentalidad es la sensación de haber convertido la vida diaria en un proyecto permanente de optimización. Durante mucho tiempo, aplicaciones de productividad, calendarios hiperorganizados, rutinas milimétricas y herramientas de desarrollo personal impulsaron la idea de que siempre había algo que mejorar, pedir o aprovechar.

El problema es que muchas personas empezaron a sentir que incluso vivir se estaba convirtiendo en una tarea pendiente. Dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, meditar, leer, descansar o socializar no eran actividades espontáneas, eran objetivos dentro de una checklist. La obsesión por optimizar cada instante de la vida se convirtió en un detonante de ansiedad y agotamiento emocional.

Frente a ese agotamiento comenzó a surgir otra manera de entender el éxito y la vida. Cada vez más personas empiezan a considerar que sentirse bien emocionalmente también es una manera válida de realización personal. Tener tiempo libre, descansar sin culpas, mantener relaciones sanas o vivir con menos ansiedad ya se ven como logros importantes, y no como algo secundario que solo merece atención cuando se han alcanzado los objetivos profesionales marcados.

La conversación sobre salud mental ha tenido mucho que ver en este cambio. Hablar de burnout, agotamiento o necesidad de poner límites ya no tiene el mismo estigma que años atrás. Eso ha hecho que muchas personas empiecen a cuestionarse la idea de que una vida valiosa depende únicamente de producir continuamente.

Este cambio de mentalidad no implica tener que renunciar a la ambición o dejar de esforzarse. La clave está más en la sostenibilidad que en la cantidad. Muchas personas siguen queriendo crecer profesionalmente pero no están dispuestas a pagar cualquier precio por ello.