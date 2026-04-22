Expertos en productividad explican por qué trabajar menos horas puede aumentar el rendimiento

Marta Egea 22 ABR 2026 - 08:00h.

El cerebro tiene límites de concentración, y las jornadas largas suelen traducirse en cansancio mental, errores y por tanto, una menor eficiencia según pasan las horas

Pasar demasiado tiempo sentado: el cambio sencillo que recomiendan los especialistas para reducir riesgos

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Durante mucho tiempo, la productividad se ha asociado casi de manera automática a una idea muy concreta: trabajar más horas equivale a rendir más. No obstante, esta relación está siendo cada vez más cuestionada por diferentes expertos. En los últimos años, múltiples estudios y experiencias reales han puesto sobre la mesa una conclusión que, a primera vista, puede parecer contraintuitiva: trabajar menos puede hacer que trabajemos mejor.

La clave no está tanto en el número de horas dedicadas, sino en cómo se van a utilizar. Además, vivimos en un momento en el que el cansancio, la sobrecarga de trabajo y la falta de concentración son cada vez más habituales, por lo que la ciencia comienza a señalar que reducir la jornada laboral puede mejorar tanto el bienestar como el rendimiento.

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El mito de las jornadas largas

En la práctica, la productividad no aumenta de forma lineal con el tiempo de trabajo. De hecho, a medida que se alarga la jornada, el rendimiento tiende a disminuir debido al desgaste físico y, sobre todo, mental. Es decir, no solo no trabajamos mejor durante más horas, sino que en muchos casos, trabajamos peor.

La explicación está en cómo funciona el cerebro. La capacidad de concentración sostenida tiene límites, y estos se hacen más visibles a lo largo del día. Después de varias horas de trabajo, la atención se reduce, aumenta el cansancio mental y se incrementa la probabilidad de cometer errores o de caer en distracciones.

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Por eso, aunque la jornada laboral pueda extenderse ocho horas o más, la productividad real, la que tiene foco, calidad y eficiencia, suele concentrarse en un número bastante menor de horas efectivas.

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Este desfase entre tiempo trabajado y rendimiento explica por qué muchas jornadas largas incluyen periodos de baja productividad: tareas mecánicas, revisiones innecesarias o simplemente tiempo en el que la mente ya no está al mismo nivel.

Menos cansancio y más calidad

Uno de los factores clave que explican por qué trabajar menos horas puede aumentar la productividad es el bienestar. La relación es directa: cuando una persona está menos cansada y con menos nivel de estrés, su capacidad de concentración, toma de decisiones y resolución de problemas mejora de manera significativa. No se trata solo de sentirse mejor, sino de funcionar mejor. El agotamiento, por el contrario, tiene el efecto opuesto: reduce la atención, aumenta los errores y hace que mantener un rendimiento sostenido a lo largo del día sea complicado.

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En este sentido, cada vez más expertos coinciden en que la productividad no debería medirse en función del tiempo invertido, sino de la calidad del trabajo realizado. Trabajar muchas horas no garantiza mejores resultados si ese tiempo se está cansado o desconcentrado. De hecho, varios estudios han señalado que a partir de cierto punto, aumentar las horas de trabajo puede ser incluso contraproducente, ya que disminuye la eficiencia.

Reducir la jornada o introducir más descansos no quiere decir trabajar menos, sino trabajar en mejores condiciones. Cuando se mejora el bienestar, se favorece un estado mental más enfocado y creativo, lo que permite realizar tareas con más precisión y en menos tiempo. Este cambio de enfoque, de cantidad a calidad, está en el centro de las nuevas teorías sobre productividad, que entienden el rendimiento como una cuestión de equilibrio y no de resistencia.

La semana laboral de cuatro días

Uno de los ejemplos más claros de que trabajar menos puede aumentar el rendimiento es la creciente implantación de la semana laboral de cuatro días. En los últimos años, distintos países y empresas han puesto en marcha proyectos piloto que han dado resultados sorprendentes: mejora del bienestar, reducción de estrés y, en muchos casos, mantenimiento o incluso aumento de la productividad. Lejos de notarse una caída del rendimiento, estas experiencias han demostrado que, cuando se reduce el tiempo de trabajo, muchas organizaciones son capaces de reorganizarse para mantener o, incluso, mejorar sus resultados.

La clave de este cambio no está solamente en trabajar menos horas, sino en cómo se trabaja durante ese tiempo. Al reducir la jornada, muchas empresas se han visto obligadas a analizar en detalle sus dinámicas internas y han detectado un elemento común: una parte significativa del tiempo laboral se dedica a tareas que no aportan valor real. Reuniones innecesarias, procesos duplicados, interrupciones constantes o tareas de bajo impacto ocupan un espacio que, cuando se reduce la jornada, dejan de ser sostenibles.

Este proceso de depurar lo que no sirve es uno de los factores más relevantes para entender por qué la productividad puede aumentar al reducir las horas. Cuando se elimina lo superfluo, el tiempo se concentra en actividades que son realmente importantes, lo que mejora la eficiencia y reduce la sensación de saturación. Además, este enfoque hace que haya una cultura laboral más consciente, donde el objetivo no es sencillamente estar ocupado, sino avanzar de forma efectiva.