Consumo anuncia que quiere extender los menús saludables de 0 a 3 años

Beatriz Benayas 01 JUN 2026 - 20:50h.

La idea es introducir hábitos sanos desde el comienzo de la vida en los centros escolares, en la franja de 0 a 3 años.

El decreto que prepara el Gobierno recoge variedad en los menús, que deberán incluir fruta y verdura todos los días.

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Consumo anuncia que quiere extender los menús saludables al Primer Ciclo de Educación Infantil. La idea es introducir hábitos sanos desde el comienzo de la vida en los centros escolares, en la franja de 0 a 3 años.

El decreto que prepara el Gobierno recoge variedad en los menús, que deberán incluir fruta y verdura todos los días, legumbres una o dos veces por semana, pescado entre uno y tres días, y de bebida solamente agua y leche. Nada de bebidas carbonatadas ni zumos.

También contempla restricciones como el tope a la carne roja y las frituras, una vez por semana. Los precocinados como croquetas, empanadillas o pizzas una vez al mes y la obligación de que los cereales sean integrales o que el 5% del gasto sean productos ecológicos.

Por último, como novedad, la obligatoriedad de que en todos los colegios haya un espacio reservado para la lactancia y un protocolo para recibir y administrar la leche materna.