Pasear para sanar: la tendencia que mezcla salud física y emocional y cada vez gana más seguidores

Marta Egea 30 MAY 2026 - 09:00h.

Frente a la cultura de la productividad extrema y los entrenamientos intensos, muchas personas buscan maneras más suaves y sostenibles de cuidarse

El nuevo lujo es no hacer nada: cada vez más personas buscan desconectar sin salir de casa

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Cada vez más personas reivindican el paseo no solo como una forma de movimiento físico, sino como también una herramienta para gestionar el estrés, la ansiedad y el agotamiento mental. Las redes sociales han terminado convirtiendo esa idea en algo global.

Las llamadas caminatas silenciosas, los paseos japoneses inspirados en el shinrin-yoku y el auge de caminar sin llevar auriculares ni estímulos digitales reflejan un fenómeno cada vez más visible: mucha gente está descubriendo que pasear puede ser una manera de autocuidado emocional. Caminar no solo beneficia al cuerpo, también tiene efectos importantes sobre el cerebro, el estrés y el bienestar psicológico.

El paseo deja de ser “hacer tiempo”

Uno de los cambios más llamativos alrededor de esta tendencia es que caminar ha dejado de ser percibido como una actividad simplemente funcional. Durante años, pasear ha sido entendido casi como un recurso secundario: salir a despejarse un rato, mover las piernas o acompañar conversaciones. Incluso frente a otros deportes más intensos, caminar parecía quedarse corto dentro de una cultura que está focalizada en el rendimiento físico.

Pero esta percepción está cambiando rápidamente. Ahora, muchas personas empiezan a reivindicar el paseo como una práctica de bienestar integral. Ya no se trata de quemar calorías o completar objetivos de pasos diarios, sino de utilizar el paseo como un espacio de desconexión emocional, regulación mental y descanso psicológico.

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La situación actual influye mucho en esta transformación. Vivimos rodeados de pantallas, productividad constante y estímulos permanentes. Muchas personas pasan gran parte de su día sentadas, mirando el móvil o trabajando frente a un ordenador. Precisamente por eso, actividades más lentas y simples como caminar resultan casi terapéuticas.

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Además, el paseo tiene algo que otros hábitos saludables no: accesibilidad. No exige inversiones, preparación física ni marcarse objetivos imposibles. No hay presión por rendir, competir o mejorar marcas. Es suficiente con salir a caminar.

Los expertos piensan que ahí es donde reside buena parte de su éxito actual. Nos encontramos en una cultura donde incluso el autocuidado se está convirtiendo en otra fuente de exigencia y caminar representa una forma de bienestar mucho más amable y sostenible.

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También tiene que ver el componente emocional. Muchas personas describen el paseo como uno de los pocos momentos de calma de su día, donde realmente pueden pensar, bajar el ritmo y desconectar del ruido digital. Eso ha hecho que caminar deje de verse como “hacer tiempo” para empezar a ser visto como una forma real de cuidarse tanto física como mentalmente.

La naturaleza como refugio emocional y mental

Uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia es que caminar no solo parece beneficiar al cuerpo, sino también a la mente. Y gran parte de ese efecto tiene que ver con el entorno en el que se realiza el paseo.

Diferentes investigaciones han analizado cómo los espacios naturales influyen directamente en el bienestar psicológico. Los resultados apuntan en una dirección bastante clara: caminar en parques, bosques o zonas verdes ayuda a reducir el estrés, favorece emociones positivas y disminuye la sensación de saturación mental. La llamada teoría de la restauración de la atención sostiene precisamente eso: la naturaleza permite que el cerebro descanse de la sobrecarga cognitiva provocada por el ruido urbano, las pantallas y la hiperestimulación cotidiana.

Por eso, cada vez aparecen más iniciativas relacionadas con la llamada “prescripción verde”. En Madrid, por ejemplo, algunos médicos de atención primaria ya derivan pacientes a programas terapéuticos vinculados con actividades al aire libre y contacto con espacios naturales como complemento para mejorar el bienestar emocional.

Pero además de reducir estrés, caminar también parece ayudar a pensar mejor. Distintos estudios relacionan los paseos tranquilos con mejoras en creatividad, concentración y resolución de problemas. Muchas personas describen justamente esa sensación: salir a caminar les ayuda a ordenar pensamientos, tomar decisiones o encontrar claridad mental.

La explicación podría estar en el propio ritmo del paseo. Caminar obliga al cerebro a salir del estado de hiperconcentración constante asociado a pantallas y tareas digitales. El movimiento repetitivo, la atención al entorno y la ausencia de estímulos excesivos generan un estado mental más calmado y flexible. No es casualidad que escritores, filósofos y artistas hayan asociado históricamente los paseos con la reflexión y la creatividad. Ahora, la neurociencia empieza a confirmar que esa conexión tenía bastante sentido.

Una generación agotada que busca formas más suaves de cuidarse

El auge de estas tendencias también dice mucho sobre el momento que vivimos. Después de años de una cultura donde se premiaba la productividad extrema y del “siempre hay que hacer más”, muchas personas comienzan a buscar nuevas formas de bienestar menos agresivas. Caminar representa justamente eso: una actividad lenta, sencilla y sin objetivos imposibles.

No exige rendimiento constante ni transformación física espectacular, por eso, puede que conecte tanto con generaciones que viven saturadas de estímulos, pantallas y presión social.