Hay unos fragmentos de conversaciones, un intercambio de correos y mensajes, entre supuestos miembros de la trama

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Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se han conocido este fin de semana. Entre otras pesquisas, hay unos fragmentos de conversaciones -un intercambio de correos y mensajes- entre supuestos miembros de la trama, no de Zapatero directamente pero sí hablando de él.

Por un lado, lo hace su supuesto testaferro y amigo Julio Martínez Martínez y, por otro, directivos de la compañía Plus Ultra que buscaban, en 2020, el rescate de la compañía española con capital venezolano. En esos mensajes piensan en llamar a varias puestas: la de José Luis Ábalos o la de Zapatero.

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Las conversaciones entre los máximos responsables de Plus Ultra

Un mes antes de los registros de la Policía en las oficinas de la trama corrupta, la UDEF entregó un amplio informe al juez Calama donde aparecían las comunicaciones mantenidas entre los diversos personajes implicados en la trama. Una de las más destacadas ocurre el 30 de marzo de 2020 que ocurre entre los máximos responsables de Plus Ultra.

Ellos discuten posibles vías de influencia política para conseguir ayudas públicas para la compañía, ya que estaba al borde de la quiebra. "Tienes idea de cómo llegamos a los hilos políticos, temas, ayudas, financiamiento etc", dice Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra. "Me lo estuvo comentando Roberto. Lo he lanzado por dos vías", responde Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra. "Delcy que llame a Ábalos", sostiene Reyes. "O alguien con Zapatero", añade Martínez.

Las influencias en los funcionarios del Estado siguieron tras el rescate

Tanto el juez como los agentes remarcan la influencia que la trama llevó a tener en funcionarios del Estado. En octubre de 2020, pendiente aún de la concesión del rescate a Plus Ultra, un directivo de la compañía subió un audio a un chat con varios altos cargos y asesores en el que hablaban de la relación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes sobre el plan de viabilidad necesario para la concesión de la ayuda.

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Esas influencias se siguieron manteniendo después del rescate, una operación que fue investigada por la Justicia y que los de Plus Ultra intentaron por todos los medios frenar. "La fiscal jefa es amiga. Mañana pregunto para que me digan de la juez del 15 cómo es", afirma Miguel Palomero, abogado. El dueño de la compañía acabó diciendo que había que recurrir otra vez al amigo de Zapatero.

La UDEF cree que Zapatero formó parte de un entramado de empresas offshore

La UDEF también sigue la huella del dinero y de las empresas implicadas en el supuesto entramado. Los agentes sospechan que el expresidente formó parte de un entramado de empresas offshore en paraísos fiscales como Dubái e Islas Vírgenes Británicas y que estaban gestionadas por su amigo Julio Martínez, que era el encargado de canalizar los pagos.

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Así, destacan que el expresidente del Gobierno y su mujer cancelaron una hipoteca de 500.000 euros, firmada en febrero de 2024, con dinero de una cuenta que se nutría de otras de terceros. Zapatero se defendió y dijo que en ese momento había vendido otra propiedad suya. La UDEF también asegura que Zapatro constaba como autorizado en dos cuentas de sus hijas y que se ingresaron casi 450.000 euros desde 2021 hasta 2025.

Según publica hoy el medio 'Confidencial', en los archivos intervenidos por la Policía, Zapatero habría enviado un correo a su presunto testaferro en ese informe policial con dos tablas de Excel con los nombres de medio centenar de directivos de empresas españolas y extranjeras. Se trataría de un listado amplio de clientes de la empresa de consultoría, presuntamente instrumental, y de análisis relevante.