Los mensajes sobre la supuesta contratación de Zapatero por parte de Plus Ultra a cambio de comisiones

Daniel Montero 19 MAY 2026 - 21:05h.

El 26 de febrero de 2021, la investigación confirma que Julio Martínez avisa a la empresa de que le van a dar la ayuda: el comité para aprobarla ni se había reunido.

El juez ve a Zapatero "líder" de una estructura de tráfico de influencias para Plus Ultra

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La investigación del caso se apuntala con mensajes sobre la supuesta contratación de Zapatero por parte de Plus Ultra a cambio de comisiones.

“Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. Eso decían los directivos de Plus Ultra sobre la presunta contratación de Zapatero para el rescate. Es el 30 de marzo de 2020 cuando los directivos de la empresa empiezan a pensar en contactar con Zapatero. Estamos en pleno covid, las ventas de billetes bajan y la compañía empieza a tener unos problemas de liquidez que les hacen necesitar 15 millones de euros “¿Tu crees que podemos pedir ayuda a Zapatero?".

¿Qué hacen? Buscan contactar con su contacto en Venezuela, un financiero llamado Manuel Fajardo. Los movimientos parecen dar resultado. “Acaba de hacerse el puente con Zapatero, aunque sea pagando un poquitín”. “Acabo de hablar con Fajardo, que me llama Zapatero”, dicen.

El 30 de abril explican que “Julio, en referencia a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, ha hablado con ZP 11 minutos.

El 17 de abril los directivos de Plus Ultra confirman que no hablan directamente con Zapatero sino con un “lacayo” en referencia a Julio Martínez y que “ya me dijo Julio que montaron su Finance Boutique. Así que por ahí vendría la mordida.

¿A qué se están refiriendo con eso de la Finance Boutique? A la estructura para canalizar los presuntos pagos, que según los investigadores fue, en un primer momento una sociedad en Dubai.

El 22 de junio de 2020 empiezan las gestiones con la Sepi y con el ministerio. Porque también se quiere “llegar a Ábalos” para garantizar como sea el rescate. Realizan para ello pagos incluso a dos personas. Una es una mujer colombiana a la que mandan 3.000 euros. Otra es una tal Jessica. 2.000 euros, a la postre, la expareja del ministro.

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El 30 de julio de ese año se firma el primer contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, por el que empiezan los pagos en España de los que después se nutre Zapatero. “Si quiere comer que nos mueva el expediente en la SEPI”, comentan, porque en ese momento el rescate está paralizado.

Pero Zapatero no aparece en ningún momento en esas conversaciones. Y no aparece porque el interlocutor directo es Julio Martínez, pero ellos esperan siempre la interrelación de Zapatero. “Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero. y aunque sea de palabra que nos concenden la ayuda con un 100% de seguridad”. “Necesitamos ese empujón”, comentan.

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El 19 de enero de 2021 se firma un segundo contrato, esta vez con una sociedad en Dubai para el cobro del 1% del rescate.

El 26 de febrero de 2021, la investigación confirma que Julio Martínez avisa a la empresa de que le van a dar la ayuda. Ese día ni siquiera se había reunido el comité que tenía que decidirlo. Para celebrarlo, un par de semanas después se van a una comida. Uno de los directicvos dice “la Sepi no aprueba estos gastos” y qué le dice el presunto testaferro de Zapatero. "Tranquilo, sale del 1%”.