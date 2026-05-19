Zapatero ha negado que haya tenido una sociedad mercantil "ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España

Zapatreo ha demostrado su "disposición a colaborar con la Justicia".

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José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado un vídeo enviado a los medios de comunicación este martes tras conocerse su imputación por tráfico de influencias. En el mismo ha vuelto a negar que intermediara en la operación por la que la compañía aérea española de capital venezolano, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, recibió 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha negado tener cualquier tipo de sociedad en el extranjero y que toda su actividad pública y privada "se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad".

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración publica ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha declarado el ex presidente del Gobierno.

El ex presidente del Gobierno ha insistido en que toda su actividad pública y privada "se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad" y que los ingresos que he obtenido han sido "declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad".

También ha negado que haya tenido una sociedad mercantil "ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España" y ha incidido en que no ha participado "en ninguna operación de este tipo".

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En el vídeo, Zapatero ha explicado que ha recibido la notificación de su imputación y ha expresado su "disposición a colaborar con la Justicia".