Detienen al heredero de Mango por su presunta implicación en la muerte de su padre

Jonathan Andic ha sido trasladado al Juzgado nº5 de Martorell para prestar declaración tras más de un año de investigación

Sale a la luz el verdadero motivo de la enemistad del fundador de Mango con su hijo

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En el marco de las actuaciones sobre la investigación de la muerte de su madre, Isak Andic, el pasado 14 de diciembre de 2024 mientras realizaba senderismo junto a él, Jonathan Andic acaba de ser detenido y trasladado por los Mossos d´Esqueadra al Juzgado nº5 de Martorell en calidad de presunto culpable de la muerte del fundador de Mango.

Según ha informado Jordi Juliá en directo en ‘En boca de todos’, Jonathan Andic, hijo del fundador y heredero de Mango, ha sido detenido en su residencia y desplazado hasta el juzgado número 5 de Martorell (Barcelona) para declarar ante el juez que instruye el caso de la muerte supuestamente accidental de su padre.

Los investigadores encontraron en su declaración ciertas contradicciones que llevan desde la fecha de la muerte investigando. La familia ha lanzado un comunicado en el que anuncia que su colaboración has sido y será la máxima con la investigación.

Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ y experto en el caso de Isak Andic, ha conectado en directo con Nacho Abad para darnos la última hora de la detención y los avances de la investigación. Asegura que hay varios indicios que hicieron que los investigadores pusieran el foco en el hijo del empresario y fundador de la empresa textil: “El principal es cómo reacciona ante la caída de su padre, ya que llama primero a la pareja de Andic… Hay dos declaraciones diferentes y los investigadores empiezan a tirar de la manta y le solicitan su teléfono móvil… Lo da voluntariamente”.

Con el teléfono móvil proceden a analizar los metadatos de la localización respecto a la posición del padre y el hijo en el momento de la caída. Algo que demuestra que versión del heredero puede no ser cierta: “Él dice que va varios pasos por delante, escucha un ruido, mira hacía atrás y ve que su padre se ha caído, pero la geolocalización del móvil asegura que delante no iba, no se sabe si iba al lado o detrás…”.

Además, ha aludido a temas económicos, problemas de gestión empresarial y derivados de la boda que el fundador no quería que se realizase. Según ha explicado el periodista de ‘El Español’, había un acuerdo prematrimonial que no le gustaba ni la forma tan abierta y pública en la que se iba a realizar la boda de Jonathan y su pareja.

También ha destacado que los investigadores se sorprendieron de que en las palmas de las manos no se detectaron lesiones compatibles de intentos de frenar una caída accidental y que nunca se ha barajado la hipótesis del suicidio.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ han querido saber cómo estaba la familia Andic y qué pensaban las hermanas de Jonathan: “Es una familia que está bastante rota… Las hermanas están con el hijo. Lo poco que nos llega, están siendo una familia muy hermética… Lo están pasando muy mal, no salen casi de casa y tienen indicaciones de qué pueden decir y qué no, o cómo tienen que actuar”.

También ha vuelto a corroborar que nunca se había producido un accidente en esa parte de la ruta de senderismo: “Es una ruta en la que se realizan excursiones de escolares de 6 a 10 años y en la que nunca se ha caído nadie, pero todo el mundo tiene un accidente. Sin embargo, a las autoridades les extraña la caída porque el empresario era un experto senderista”.

Imágenes de la detención de Jonathan Andic, heredero de Mango, por el presunto asesinato de su padre

Los medios de comunicación han tenido acceso a las imágenes de Jonathan Andic, heredero de Mango, esposado y entrado en los Juzgados de Martorell por la puerta de atrás.

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