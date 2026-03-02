La relación sentimental del hijo Isak Andic con una conocida influencer podría estar entre los motivos

Sospechan que el hijo del fundador de Mango podría haberle empujado: “Él organizó la ruta dos días antes”

Más de un año después de la muerte accidental de Isak Andic, fundador de Mango y de que algunas fuentes sospecharan de la implicación del hijo del empresario en su accidente, sale a la luz el motivo por el que padre e hijo estaban enemistados.

Julio César Ruiz, Periodista de ‘El Español’ y experto en la investigación, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos los nuevos detalles de la investigación que, según varias fuentes, vuelven a concentrarse en la mala relación que mantenía Isak Andic con su hijo Jonathan.

Al parecer, la boda del joven con su novia Paula Nata, podría estar en el centro de la mala relación que mantenían padre e hijo. El periodista asegura que son varias la fuentes que le confirman que el fundador de Mango iba a aprovechar su ruta de senderismo con su heredero para mostrarle su malestar por el uso que estaban realizando de los recursos de la empresa. Aseguran que la pareja podría estar utilizando recursos de la empresa para la organización de su enlace nupcial, algo que no aprobaba Andic.

¿Quién es Paula Nata?

Paula Nata es una conocida influencer, estilista y consultora de moda catalana, que además ha trabajado en relaciones públicas y cuenta con una sólida presencia en redes sociales y más de 100.000 seguidores.

Paula y el heredero de Mango mantenían una relación de años y ella estaba dentro del círculo de amistades familiares. Al parecer, la joven estaba integrada en la familia, pero al empresario no le gustaba ni el preacuerdo nupcial, sin separación de bienes, y que se estuvieran utilizando recursos de la empresa para la organización de la boda.

Julio César Ruiz, Periodista de ‘El Español’, ya explico hace meses en ‘En boca de todos’ que fue Jonathan quién propone la caminata a su padre para hablar de sus problemas y se supone que el dueño de Mango iba a aprovechar el encuentro para comunicarle su malestar con la utilización de recursos humanos de la compañía para la organización de la boda. Además, ha confirmado que la pareja se ha casado, pero no han realizado ningún tipo de celebración.