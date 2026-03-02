Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos

Un joven de 20 años presuntamente mata a su casera en Madrid

Un joven de 20 años presuntamente mata a su casera en Madrid
Un joven de 20 años presuntamente mata a su casera en Madrid. cuatro.com
Compartir

Un joven de 20 años ha matado presuntamente a su casera en Madrid. Esta mañana se ha presentado en la comisaría afirmando que había acabado con la vida de la mujer, de 30 años, con la que convivía en el piso.

Según la investigación inicial, habría intentado simular un suicidio colgándola con una cuerda, aunque fuentes policiales señalan que podría haberla asfixiado previamente. La Policía Científica se encuentra ahora en la vivienda realizando las diligencias pertinentes.

PUEDE INTERESARTE

Carlos Segarra: "La culpa le ha podido más"

Carlos Segarra explica lo que ha podido pasar: “Si la ha asfixiado antes, el ahorcamiento haría que el hecho pareciera un suicidio. Pero, al final, la culpa le ha podido más”.

Temas