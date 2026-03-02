Un joven de 20 años presuntamente mata a su casera en Madrid

El joven de 20 años se ha entregado esta mañana

Un joven de 20 años ha matado presuntamente a su casera en Madrid. Esta mañana se ha presentado en la comisaría afirmando que había acabado con la vida de la mujer, de 30 años, con la que convivía en el piso.

Según la investigación inicial, habría intentado simular un suicidio colgándola con una cuerda, aunque fuentes policiales señalan que podría haberla asfixiado previamente. La Policía Científica se encuentra ahora en la vivienda realizando las diligencias pertinentes.

Carlos Segarra: "La culpa le ha podido más"

Carlos Segarra explica lo que ha podido pasar: “Si la ha asfixiado antes, el ahorcamiento haría que el hecho pareciera un suicidio. Pero, al final, la culpa le ha podido más”.