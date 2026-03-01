El peligro oculto de las bebidas energéticas: cómo impacta en el cuerpo

Marta Egea 01 MAR 2026 - 10:00h.

Las bebidas energéticas prometen un aumento rápido de energía, pero pueden tener efectos adversos sobre el corazón, el sistema nervioso y el sueño

Las bebidas energéticas están por todas partes. Las podemos ver en supermercados, en los gimnasios y en los carritos de la compra de muchos jóvenes. Su promesa es tentadora: un chute de energía instantáneo, alerta mental y mejor rendimiento físico y cognitivo para cuando el cuerpo necesita un empujón extra.

Pero, detrás de este marketing tan atractivo hay una realidad mucho menos conocida que puede resultar potencialmente peligrosa, sobre todo cuando se abusa de estas bebidas. Estudios científicos, organismos de salud e investigaciones clínicas han documentado efectos que van más allá de una simple subida de energía y que pueden afectar a diferentes órganos.

¿Qué son exactamente las bebidas energéticas?

Las bebidas energéticas son líquidos diseñados para incrementar temporalmente la energía, el estado de alerta y el rendimiento físico o mental. Su ingrediente más característico es la cafeína, que actúa como un estimulante del sistema nervioso central. Pero, además, suelen llevar altas cantidades de azúcar, taurina, guaraná, ginseng y otros aditivos que se venden como potenciadores de energía y concentración.

A diferencia de otras bebidas como el café o té, estos productos se suelen consumir de manera más rápida y en formas altamente palatables, lo que ayuda a que se ingieran frecuentemente. Además, está la creencia de que son inofensivos si no se abusa de ellos, pero lo que no se cuenta es que la combinación de estimulantes y azúcares puede tener efectos más complejos y menos evidentes para la salud.

Cómo actúan en el cuerpo

Estimulación del sistema nervioso

La cafeína es el principal responsable del “efecto energía”: bloquea la adenosina, una sustancia que induce la somnolencia y, cuando se hace, la sensación de alerta aumenta y se reduce la sensación de fatiga. Pero esta acción puede desencadenar ansiedad, nerviosismo, temblores, insomnio e irritabilidad, especialmente cuando se consume en grandes cantidades.

Asimismo, combinada con otros estimulantes como la taurina o el guaraná, la cafeína puede potenciar efectos que algunos consumidores no conocen, como una activación exagerada del sistema nervioso simpático, lo que puede agravar la ansiedad o el estrés.

Cambios en el corazón y la presión arterial

Varios estudios científicos han demostrado que las bebidas energéticas pueden influir directamente en el sistema cardiovascular. El consumo de estas bebidas se ha asociado a incrementos significativos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como a alteraciones del ritmo cardíaco. Esto ocurre tanto de manera aguda tras una sola dosis como, en algunos casos, tras consumos repetidos.

Una revisión sistemática encontró que hasta el 60% de los participantes presentaron aumento de la frecuencia cardíaca y presión sanguínea tras consumir bebidas energéticas, y más de la mitad mostraron posibles arritmias. Estos cambios eléctricos pueden no ser perceptibles de inmediato, pero en personas vulnerables o con problemas cardíacos subyacentes pueden aumentar el riesgo de eventos adversos.

Además, casos clínicos aislados han reportado hipertensión severa e incluso ictus asociados a un consumo excesivo y continuo de bebidas energéticas.

Sueño y ritmo circadiano

El consumo de estas bebidas, sobre todo por la tarde-noche, puede alterar patrones de sueño, reduciendo la capacidad de conciliar el sueño o provocando un descanso poco reparador. Esto se debe tanto a la cafeína como a la excitación del sistema nervioso, y puede desencadenar un círculo vicioso donde la falta de sueño lleva a la ingesta de estas bebidas al día siguiente, y así cada día.

La falta de sueño crónica está vinculada a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, problemas cognitivos y deterioro metabólico, lo que suma otra capa adicional de riesgo cuando el consumo de este tipo de bebidas se convierte en un hábito.

Efectos gastrointestinales y metabólicos

Las bebidas energéticas contienen grandes cantidades de azúcar, lo que puede afectar al metabolismo y la regulación de la glucosa si se consumen con frecuencia. El alto contenido de azúcar se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, aumento de peso y caries dental.

Además, algunas personas experimentan náuseas, dolor abdominal, diarrea o reflujo gastroesofágico tras consumir estas bebidas, posiblemente por la interacción entre el azúcar, cafeína y otros aditivos estimulantes con el sistema digestivo.

¿Qué efectos hay a largo plazo?

Aunque muchos estudios se centran en los efectos tras una sola bebida o un consumo puntual, hay evidencias crecientes de que un uso frecuente de este tipo de bebidas podría tener impactos más persistentes en la salud. Un uso repetido puede contribuir a disfunción endotelial, inflamación vascular y un perfil de riesgo cardiovascular menos favorable.

De la misma manera, un consumo habitual está vinculado a cambios en la función renal y riesgo de eventos cardiovasculares en poblaciones jóvenes, aunque muchos de estos resultados están entrelazados con otros comportamientos de estilo de vida como el consumo de alcohol y la falta de sueño.