Espinosa, sobre la falta de transparencia en Vox: “En deporte se juega como se entrena, en política se gobierna como se lleva el gobierno por dentro”

José Ángel Antelo, tras su cese como líder de Vox en Murcia: “Hay un patrón: quien destaca un poco, antes o después acaba fuera”

Iván Espinosa de los Monteros, uno de los cinco socios fundadores de Vox y exdiputado del partido de Santiago Abascal, se ha mostrado muy crítico ante el funcionamiento interno del partido y la laminación de los líderes de Vox apartados del partido en el momento de que muestran su capacidad de destacar: “Se busca sumisión a un grupo muy cerrado y desconocido por el público”.

Tras saludar en directo a Antelo, el líder de Vox en Murcia, Iván Espinosa de los Monteros uno de los fundadores de Vox y exdiputado del partido de Santiago Abascal ha comenzado su entrevista en ‘En boca de todos’ analizando el cese del líder murciano: “Creo que lo que está pasando con Antelo no es nada personal con él, es fruto de una deriva de estrechamiento, paulatina reducción del partido hacía personas cada vez más enquistadas en un bunker y que no toleran ni quieren que haya liderazgos autonómicos, locales y gente que haga las cosas bien en el partido y creo que esto no es bueno para nuestro partido”.

Nacho Abad ha querido saber si seguía siendo de Vox y el exdiputado le ha mostrado su carné del partido con el número 5 de socio fundador del partido que lidera Santiago Abascal: “En política cuesta mucho crear perfiles, que sean complementarios con el líder, que van con el líder… Y cuando se han creado perfiles como el de Antelo, que las encuestas le daban incluso la victoria… No ha tenido ninguna polémica, nada… Se le cesa por un proceso de empobrecimiento interno que empobrece mucho al partido”.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido saber si la posibilidad de Antelo de ganar podría ser la causa de su cese y ambos políticos, no lo han descartado. Incluso, el líder de Vox en Murcia ha asegurado que tenía dudas porque “Es lo más ridículo que me ha pasado en la vida”.

¿Quiénes son los integrantes de la cúpula de Vox?

“Hay un grupo cada vez más pequeño y encerrado en un búnker… No son resultados suficientes para lo que se quiere que es gobernar. No se están cumpliendo las expectativas, el Partido Popular sigue triplicando a Vox… Debería ser un partido que debería estar liderando las encuestas porque el Partido Popular no está haciendo grandes cosas… Está limitando que la gente se quiera acercar a este partido… A Antelo le han dicho que dimita para protegerse, ¿De quién?”, ha intentado explicar Espinosa de los Monteros antes de referirse de forma directa a la cúpula desconocida de Vox: “Se busca sumisión al líder a un grupo muy desconocido por el público. Hay un grupo alrededor de Abascal que no conoce casi nadie, igual algunos periodistas y se están tomando decisiones muy pocas democráticas. Quiero recordar que uno de los motivos por los que se funda Vox es para crear un partido transparente y democrático, está en los estatutos…”.

En referencia a los principios por los que se fundó el partido de Abascal, Espinosa ha hecho referencia a la carta con al que el líder de Vox se despidió del PP y de Mariano Rajoy allá por 2013: “Una cúpula que ha traicionado nuestros valores y nuestras ideas”. Incluso, le acusa de “Maltrato personal y pisoteo de nuestros estatutos internos… Me voy con la conciencia tranquila de un partido con estatutos amañados…”. Además, ha insistido en que el partido está en su mejor momento: “Creo que Vox tiene un lugar en España y que merecemos un partido de centro derecha con transparencia”.

Espinosa de los Monteros: “En deporte se juega como se entrena, en política se gobierna como se lleva el partido por dentro"

Respecto al funcionamiento interno de Vox, el exdiputado ha sido muy claro respecto a la democracia y transparencia del partico internamente: “En deporte se juega como se entrena, en política se gobierna como se lleva el partido por dentro. Si aspiramos a llegar al gobierno, yo espero que sea un partido con controles internos, con contrapesos y que sea así el partido por dentro”.

Respecto a las creencias populares de que Vox va a terminar con la okupación, la inmigración ilegal, con la delincuencia de los inmigrantes… Espinosa de los Monteros se ha mostrado crítico una vez más con la gestión del partido: “En un momento en el que la ciudadanía pide contenidos, también necesitamos un partido que funcione bien internamente, que no vaya laminando a cualquiera que tenga capacidad de liderar en una provincia o un sector, que no sea un sometimiento absolutamente servil a lo que diga uno o una cúpula de gente a que nadie vota, a la que nadie ha elegido… Les mandan un mensaje y les dicen lo que tiene que publicar, pero es por miedo, es por terror.

¿Amenazó la cúpula de Vox a Espinosa de los Monteros?

“¿A ti te amenazaron?”, ha querido saber Nacho Abad en ese momento. “Con cada uno saben que tipo de palanca tiene que activar, saben que conmigo las amenazas no funcionan… Te van arrinconando, te van esquinando y haciendo cosas feas, pero no quiero hablar de eso…”.

Espinosa de los Monteros ha negado que el Partido Popular estuviera intentando contar con él: “Esas son cosas que va sembrando Vox para desacreditar cualquier cosa que se diga. En el momento que se hace o dice algo que no está completamente alineado con lo que ellos dicen, te atacan y da igual quién seas. Atacan a todos, a los ex, todo el mundo es un traidor, atacan a los periodistas que no escriben tal cuál se les pide, a la iglesia, a las empresas, a la monarquía, al ejército… No me cuadra con lo que queríamos que fuera un partido de centro derecha, reformista y liberal”.

Tras escuchar a José María Aznar asegurar que hay conversaciones entre Moncloa y Vox o cómo asegura “populismo de derechas”, Espinosa ha asegurado que: “Estoy con él, me gustaría saberlo. Es algo que circula y se escucha, pero no lo sé y no te lo puedo asegurar… Pedro Sanchez alimenta el miedo a Vox…”.

“La gente internamente está cohesionada por el miedo, por un régimen de terror que se vive internamente"

Ha reiterado su posición en el partido, su relación con cientos de militantes y ha vuelto a mostrar su deseo de apertura en el partido: “La gente internamente está cohesionada por el miedo, por un régimen de terror que se vive internamente y por eso yo pido un congreso para que podamos abrir el partido, hablar de las cosas con naturalidad, debatir los posicionamientos y reforzar el partido para gobernar el año que viene”.