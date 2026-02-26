Sandra Mir 26 FEB 2026 - 15:20h.

Salimos a la compra y elegimos los productos según su Nutri-Score , la etiqueta que califica la calidad de los alimentos procesados

Los trucos y las claves nos las da un nutricionista

Les hablamos de salud y nutrición. ¿Saben qué es el Nutriscore? ¿Compran según estos códigos? Pues sepan que, aunque nos sirvan para orientarnos, no conviene fiarse exclusivamente de ellos para saber si los alimentos que compramos son saludables.

Lo comprobamos. Salimos a la compra y elegimos los productos según su nutriscore. La etiqueta que califica la calidad de los alimentos procesados: mas calorías, grasas saturadas, azúcar y sal peor puntuación. Más proteína, fibra verduras y frutas mejor puntuación. vamos a analizar nuestra compra.

Analizamos nuestra compra con Javi, nutricionista. Y nos llevamos alguna sorpresa. Lo primero que nos comenta Javi es que el cuadro de colores es solo una intuición, no manda. Realmente lo que está comparando son alimentos de la misma categoría, por ejemplo, unos cereales con otros entre sí. Pero sí que hyay una clave. El orden de los ingredientes marca la cantidad que lleva de cada uno de ellos.

Cereales letra B

Si lo comparamos con otros cereales, este tiene cereal integral y es el primer ingrediente, por lo tanto es de lo que más lleva.

Canelones de atún letra B

Estamos ante unos canelones que son un alimento ultraprocesado. ¿Qué ocurre? Que el primer ingrediente es leche desnatada rebajando la cantidad de grasa para ganar puntos en el Nutri-Score.

Merluza letra B

Esta varita de pescado tiene como primer componente merluza, sí, pero como segundo elemento es harina de trigo refinada, no es integral y no es un producto para tomar habitualmente.

Hamburguesa letra A

Esta hamburguesa no está nada mal. Lleva aceite de oliva virgen extra y proteína de soja como primer ingrediente.

Alcachofa congelada letra A

Esta alcachofa es ultracongelada. Un alimento mínimamente procesado.

Chocolate negro letra E

Tiene mucho azúcar y mucha grasa.