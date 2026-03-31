Detenido en Moaña (Pontevedra) uno de los “okupas tiktokers” por un presunto delito de violencia de género

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Antonio y Merce, conocidos como los “okupas tiktokers”, han vuelto a ser noticia en Moaña. Esta conflictiva pareja, que durante meses ha atemorizado a los vecinos okupando ilegalmente viviendas y dejándolas destrozadas y llenas de basura, está ahora en el foco mediático por un motivo aún más grave.

En esta ocasión, él ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género. Mientras Antonio se entregó voluntariamente, Merce fue examinada por los servicios médicos, presentando diversos hematomas.

Los vecinos llevaban tiempo denunciando la situación. En 'En boca de todos', incluso la alcaldesa se comprometió a buscar soluciones ante los continuos problemas de okupación ilegal. Sin embargo, la situación ha ido empeorando.

Iría, vecina de Moaña: " La gente está muy asustada y necesitamos soluciones"

Iría, vecina del municipio, relata los últimos incidentes: “El problema ya no era solo que estuvieran dentro de la casa, sino lo que hacían después de salir: intentos de entrar en otras viviendas, robos y ahora también insultos y agresiones. Ya ha habido tres o cuatro personas afectadas. La gente está muy asustada y necesitamos soluciones”.

Además, explica uno de los episodios más recientes: “Cuando conseguimos que salieran de una casa, pasaron varios días intentando meterse en otras. En una de ellas entraron pensando que estaba vacía, pero no era así. El matrimonio llegó, vio todo aparentemente normal, pero al entrar en el baño lo encontraron destrozado… y se los encontraron dentro de su propia casa, incluso con su ropa puesta”.