Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, hace un llamamiento: “Estamos muy cansados de que nos llamen manipuladores”

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‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo del desalojo de los okupas que se habían apropiado de la casa de Pilar en tan solo una semana, tras mostrar en directo la brutal agresión que sufrió la familia de la futura propietaria del piso desalojado y dar voz a ambas partes implicadas.

Tras conocer la violenta reacción de los okupas a la decisión judicial de que debían abandonar la vivienda que llevaban una semana okupando, volver a darles voz y escucharlos increpar al presentador de ‘En boca de todos’, Cristina Barba se ha desplazado hasta la vivienda para hablar con Pilar y su padre, uno de los agredidos, para conocer los detalles de lo sucedido, pero antes ha querido hacer un llamamiento: “Estamos muy cansados de que nos llamen manipuladores. Ayer me dijeron que éramos manipuladores, que era mentirosa, que no era capaz de llevar una noticia… Tuvimos que aguantar que nos grabaran en todo momento… Me da rabia porque yo siempre les he tratado bien… Hacemos periodismo, conocemos las dos versiones y les damos voz… Igual me estoy metiendo en un lío, me estoy metiendo en la boca del lobo porque todos tienen mi teléfono, pero siempre terminamos escaldados…”.

Nacho Abad también ha querido que la reportera le aclarara si había escuchado bien y el hombre al que habían dado voz el pasado miércoles había exclamado un “El calvo ese que me chupe el pijo”, como le había parecido escuchar. Un comentario ante el que minutos después ha respondido.

Pilar y su suegro, Salvador, la futura propietaria del piso que ya ha firmado su contrato de arras, ha explicado en directo que estaban muy contentos: “Mucha alegría, encantados de que se fueran porque era el sueño de mi marido y mío… Es maravilloso” y la reportera ha explicado que: “Nos han dado las gracias muchos propietarios y también los Mossos porque en cuestión de una semana se ha tratado muy bien el tema y se ha conseguido…”.

Los okupas aseguraban que los propietarios habían sacado a menores de la vivienda con suma violencia y que tenían pruebas, pero esos vídeos no se han mostrado en ningún sitio: “No enseñaron nada porque no había nada, estaba muy tranquila porque sabíamos que no habíamos hecho nada”.

Nacho Abad ha querido lanzarle un mensaje a Javier, el hombre que le había dejado un recadito y quién le aseguró tener vídeos que justificaban su violenta actuación: “Javier si nos estás viendo, Cristina es una gran periodista y si quieres entrar para enseñarnos el vídeo, lo vamos a poner… Aunque sea calvo, si damos nuestra palabra, la cumplimos”.

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