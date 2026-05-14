El medio vuelve a publicar una información sobre José Luis Ábalos relacionada con supuestos encuentros con prostitutas

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'El Español' ha vuelto a publicar una información sobre José Luis Ábalos después de que la semana pasada afirmara que el exministro organizó un encuentro con seis prostitutas vulnerando el toque de queda durante la pandemia de la covid. Una información que fue desmentida por su hijo en ‘Todo es mentira’.

Ahora, el medio asegura que Ábalos habría aprovechado una visita oficial al entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para mantener un nuevo encuentro con dos prostitutas, a quienes el Ministerio de Transportes habría concedido salvoconductos durante la pandemia bajo la figura de “asesoras”.

Víctor Ábalos ha reconocido que, en este caso, la persona que aparece en los mensajes publicados sí es su padre, aunque ha puesto el foco en lo que considera una obsesión del medio con su padre. Según explica: “Calabrés lanza este mensaje para seguir atacando al entorno más cercano de mi padre. En este caso, va claramente contra su pareja actual, una persona que nunca ha ejercido la prostitución y que en estos momentos lo está pasando muy mal. Mi padre ha decidido emprender acciones legales y presentar una demanda”.

Víctor Ábalos: "Aquí no se está juzgando si los hubo o no, lo que se está cuestionando es la vida privada de mi padre"

Además, Víctor Ábalos ha reclamado que, si existen pruebas del uso de dinero público, se hagan públicas: “Si todo esto es porque hay dinero público de por medio, estaría bien que sacaran las pruebas, porque si no, lo único que están haciendo es causar mucho daño”.

Por último, subraya que, a su juicio, la polémica no gira en torno a los salvoconductos, sino a la esfera privada de su padre: “Salvoconductos se hicieron para muchas personas durante los viajes en pandemia. Aquí no se está juzgando si los hubo o no, lo que se está cuestionando es la vida privada de mi padre”.