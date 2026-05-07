Víctor Ábalos niega la cita de su padre con seis prostitutas: "El José de los mensajes de Koldo es un amigo suyo"
'El Español' publicaba que Ábalos habría organizado una cita con seis prostitutas vulnerando el toque de queda durante la pandemia de la covid
En su último turno de palabra ante el juez, José Luis Ábalos ha optado por un discurso más emocional para defender su inocencia. El exministro afirmó en su alegato frases como "qué mal le he hecho yo a Aldama para que quiera desearme tanto daño".
'Todo es mentira' se ha puesto en contacto con Víctor Ábalos, hijo del exministro, para comentar esta información sobre su padre. Víctor ha negado la veracidad de la noticia: "Es un bulo más de los que viene recibiendo mi padre. He leído el artículo y es interesante porque creo que solo sale en un chat la palabra José. Ya parece que cualquier José que aparece en España es mi padre. Ese José no es mi padre, es un amigo de Koldo, que es seguridad".
Víctor Ábalos: "Jorge Calabrés, autor de la noticia, jamás se ha puesto en contacto para contrastar una noticia"
Víctor Ábalos también ha querido señalar que el autor de la noticia no se puso en contacto con él para contrastar la información: "Jorge Calabrés, autor de la noticia, jamás se ha puesto en contacto para contrastar una noticia. Es más, hasta que publicó el bulo de Torrente se lo desmentí y cortó el contacto conmigo".
Por su parte, Jorge Calabrés se ha puesto en contacto con 'Todo es mentira' para responder a Víctor Ábalos y ha asegurado al programa que podrían existir más imágenes de Ábalos en fiestas con prostitutas durante la pandemia.
Víctor Ábalos ha respondido a estas declaraciones: "Están buscando evitar una demanda como un cajón. Es monstruoso lo que están haciendo y lo saben, y les va a salir muy caro. Dijo Calabrés el otro día que yo tengo fotos de mi padre que está publicando y yo no tengo ninguna foto, están en las memorias que requisó la UCO".