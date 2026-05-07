Oriol Mitjà advierte del riesgo del hantavirus

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El hospital neerlandés en el que permanece ingresada una de las personas contagiadas acaba de confirmar que se trata de hantavirus, por lo que ya serían seis los casos confirmados.

'Todo es mentira' ha querido conocer cuál es el riesgo real del hantavirus y, para ello, se ha puesto en contacto con el médico e investigador Oriol Mitjà, quien explica: "Debe preocuparnos, pero no al nivel de una alerta de pandemia mundial, porque no cumple las capacidades ni los criterios para convertirse en una pandemia".

Oriol Mitjà: "No tenemos ni vacuna ni tratamiento"

Oriol Mitjà detalla que el riesgo reside en un posible nuevo sistema de transmisión: "Hay tres factores: el primero, un virus letal que mata al 40 % de la población, segundo, un mecanismo de transmisión nuevo que desconocemos, y tercero, un virus para el que no tenemos ni vacuna ni tratamiento".

Además, Oriol subraya la peligrosidad de la variante ‘Andes’ del hantavirus: "El virus de los Andes tiene una mayor facilidad para evitar la inmunidad. Nuestro cuerpo, cuando recibe el virus en los pulmones, intenta frenarlo con su sistema inmunitario, pero esta cepa americana es capaz de esquivarlo y propagarse de forma más efectiva".

Por último, Oriol Mitjà explica qué medida adoptaría ante la situación del crucero afectado: "Yo haría una PCR a las personas antes de bajar del crucero".