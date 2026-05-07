Los expertos establecen que el hantavirus se desactiva al aire libre en minutos

José Miguel Gaona, sobre la variante 'Andes' del hantavirus: “Se contagia por un contacto estrecho”

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Alfredo Correl, inmunólogo, ha conectado en directo con Nacho Abad en 'En boca de todos', para confirmar cuáles con las vías para desactivar la cepa ‘Andes’ de hantavirus que se ha encontrado a bordo del crucero de lujo fondeado en Cabo Verde y que está siendo gestionado por la OMS.

Según el experto, bastaría con exponer el virus al aire: “Se desactiva en minutos o pocas horas. En interior puede durar días en función de la temperatura y la humedad del lugar”. Además, ha explicado que el sistema de desinfección es muy sencillo y que productos como las lejías y el alcohol acaban con el virus de forma efectiva.

Una aclaración ante la que Nacho Abad ha querido saber si él sería partidario de comenzar a utilizar mascarillas y gel hidroalcohólico en lugares públicos, y ante la que Correl ha sido muy claro. No considera que estemos ante una situación de emergencia porque el nivel de contagio del hantavirus es muy bajo.

Alfredo Correl, inmunólogo, sobre el contagio de una azafata holandesa por hantavirus: “Tocar objetos que han estado en contacto con una persona enferma”

Tras la confirmación por parte de la agencia ANP de que una azafata del vuelo en la que viajó la mujer que murió por hantavirus ha sido ingresada en Ámsterdam, también contagiada, Ana Orama, vicepresidenta del Parlamente canario, y Nacho Abad han querido que el inmunólogo Alfredo Correl nos confirmara cuáles eran las vías de contagio de la cepa ‘Andes’ de hantavirus detectada a bordo del crucero de lujo fondeado en Cabo Verde (Correl ha desmentido la confirmación del contagio minutos después). El experto ha vuelto a explicar que no se trasmite por aerosoles y que se transmite entre humanos por: “Un contacto estrecho y prolongado, no necesariamente íntimo”. Además, ha explicado que se puede transmitir por: “Tocar objetos que han estado en contacto con una persona enferma”, pero ha recalcado que no está presente en una barandilla: “No es lo mismo un objeto sólido que una tela”.

Ana Oramas, al inmunólogo Alfredo Corell: “¿Está preparado Tenerife para la desinfección del barco?

Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento Canario, ha aprovechado la conexión con Alfredo Correl, inmunólogo, para preguntarle por el procedimiento de desinfección del barco y saber si consideraba que un puerto como el de la Granadilla estaba preparado para realizar su desinfección. El experto le ha explicado que estamos ante una situación excepcional y que todo está siendo organizado por la Organización Mundial de la Salud: “Es la primera vez que se detecta en un buque… Es la primera vez que ha sucedido y esto da lugar a un proceso de desinformación, pero aquí está trabajando la OMS y sus expertos son los que tienen que decidir cómo se va a realizar este tipo de desinfección… La empresa llevará sus propios medios… “.

Alfredo Correl, inmunólogo, sobre el crucero infectado por hantavirus: “Existen seis tipos de contagio”

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