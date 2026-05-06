Dice que la mayoría de los pasajeros han reaccionado con "calma, saben que este virus no es nuevo para el mundo y considera que los medios están exagerando"

Un joven jordano es uno de los influencers que está contando en redes cómo están los ánimos ahora a bordo del crucero.

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Un joven jordano es uno de los influencers que está contando en redes cómo están los ánimos ahora a bordo del crucero. Varado frente a las costas de Cabo Verde muestra la llegada de sanitarios al barco. Dice que la mayoría de los pasajeros han reaccionado con "calma, saben que este virus no es nuevo para el mundo y considera que los medios están exagerando e imaginan, dice, que la situación va para largo".

El norteamericano Jake Rosmarin, también ha ofrecido a los medios de comunicación el parte de la situación dentro del barco. "Más allá de los pasajeros enfermos ya conocidos, todo el mundo a bordo se encuentra bien y sigue de buen humor", comienza el comunicado.Rosmarin, influencer de viajes, compartía un vídeo a través de TikTok entre lágrimas por la incertidumbre que ha generado el brote. "Oceanwide Expeditions y la tripulación se están esforzando por mantenernos lo más seguros, informados y cómodos posible", asegura.

"Esto no es un crucero tradicional, sino un buque de expedición. Estas naves operan con estrictos protocolos y un fuerte énfasis en la limpieza, puesto que visita regiones remotas y ambientalmente sensibles, lo que requiere altos niveles de bioseguridad", explica Rosmarin.

Rosmarin confirma asimismo cuáles son las medidas de seguridad que están aplicando los pasajeros, entre las que se incluyen el mantenimiento de la distancia social y el uso de mascarilla. "Los pasajeros también tienen la opción de que les lleven la comida directamente al camarote. El acceso a las cubiertas está permitido para tomar aire fresco, mientras que reunirse en las zonas comunes de interior como el comedor está restringido", añade.

El influencer afirma que disponen de suficientes provisiones médicas y reservas de víveres. "Permanecemos esperanzados y esperamos que la situación se resuelve pronto", concluye.