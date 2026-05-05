Los MIR huyen de trabajar a las puertas de Urgencias y en Atención Primaria, donde más se necesita

En Medicina de familia, de 2.544 plazas sólo la han elegido 7 personas y la especialidad de Urgencias deja 82 plazas en blanco...

Dermatología y cirugía plástica se agotan el primer día de peticiones de plaza.

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Los MIR de este año eligen estos días especialidad y sus preferencias, de momento, están claras. Y tampoco sorprenden porque son las triunfadoras de los últimos años. Todos quieren ser cirujanos plasticos o dermatólogos y huyen de trabajar en las urgencias. De hecho, las dos únicas especialidades que han agotado sus plazas el primer día son esas dos: Cirugía plástica y reparadora, que ofertaba 53 plazas y Dermatología, que ofertaba 140 plazas y ya están cogidas. Dermatología ha sido por quinto año seguido la preferida. Hoy es el turno de las 700 mejores notas y la mayoría de los graduados pueden escoger la especialidad que quieren, incluso en la ciudad y el hospital que desean.

Las especialidades que nadie quiere son precisamente las más necesarias: Medicina de familia, que ofrece 2.544 plazas y solo ha sido elegida por siete valientes y la especialidad de Urgencias,. con 82 plazas en blanco.

Inés López ha preguntado a los futuros especialistas que han ido a elegir al Ministerio de Sanidad sus motivaciones. Eligen entre nervios y felicidad su especialidad, su futuro. Es una jornada en la que las vidas cambian. Por ver se han visto hasta dos gemelos que han aprobado el MIR este año y que han elegido digestivo y el otro... cirugía. Otra joven elegía anestesia y reanimación. Otra, cirugía general, otro cardiología... Ninguno de ellos Atención Primaria o Urgencias. Y tdos con el miedo durante la mañana de que alguien les quitara su sueño. La calidad de vida, el salario y la proyección profesional, más que la vocación, es lo que motiva a los mejores del MIR.