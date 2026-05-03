Rosa Conde ha accedido al lugar de los hechos, donde ha hecho un recorrido simulando los movimientos del detenido

El acusado de intentar asesinar a Trump se encuentra en prisión sin fianza

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Este domingo se cumple una semana desde que un hombre intentase atacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno, además de unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Rosa Conde accede al hotel donde ocurrió todo

Una semana después del ataque fallido, la reportera Rosa Conde ha accedido al lugar de los hechos, donde ha hecho un recorrido simulando los movimientos del detenido, que se encuentra en prisión preventiva.

Según el propio relato de la Fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que se dirigían al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y lo redujeron, aunque no sufrió impactos de bala.

El objetivo del atacante era bajar por las escaleras para llegar al salón de baile. Ahí las puertas estaban abiertas y tenía acceso a la mesa presidencial, donde ahora ya están montando un nuevo evento

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El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

¿Quién es Cole Allen?

Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia Moxila Upadhyaya que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía.

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Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto.

Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar "muchos más" cargos en su contra.