Conducir descalzo: la multa de hasta 200 euros si afecta al control del vehículo

Marta Egea 05 MAY 2026 - 08:00h.

Conducir descalzo no está prohibido, pero puede suponer una multa de 200 euros si se considera que afecta al control del vehículo o la seguridad vial

La DGT lo aclara: esta es la sanción por beber agua mientras se conduce

Compartir







Cuando llega el buen tiempo y comienzan los días de playa o piscina, muchos conductores prefieren conducir descalzos. Esta es una práctica más común de lo que parece, sin embargo, lo que parece un gesto inofensivo puede acabar en sanción.

Conducir descalzo no está prohibido en España, pero sí que puede ser motivo de multa. Todo va a depender de un matiz importante: si afecta al control del vehículo. En ese caso, la sanción puede alcanzar los 200 euros, aunque no exista ninguna norma concreta que prohíba esta conducta.

PUEDE INTERESARTE Conducir con chanclas: la multa que podrías recibir y por qué no es solo una cuestión de calzado

¿Es legal conducir descalzo?

Al contrario de lo que muchos piensan, no existe ninguna ley que prohíba expresamente conducir descalzo. La Dirección General de Tráfico lo deja claro: el Reglamento de Circulación no menciona el calzado como tal.

No obstante, esto no quiere decir que sea una acción completamente libre de consecuencias. La normativa incluye varios artículos que pueden tener influencia sobre ello, ya que estipula que el conductor debe mantener la libertad de movimientos, conservar el control total del vehículo y conducir con atención y seguridad.

PUEDE INTERESARTE Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones

Estos principios aparecen recogidos en el Reglamento y son la base para sancionar conductas que, aunque no están literalmente prohibidas, sí que pueden resultar peligrosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El punto más importante para entender esta posible multa es que no se sanciona el hecho de ir descalzo, sino el de conducir sin control suficiente del vehículo. Esto quiere decir que un agente puede multar si considera que no se manejan bien los pedales, si el pie resbala, si se reacciona con menor rapidez o la postura no es la adecuada.

En estos casos, la conducta puede interpretarse como conducción negligente, lo que sí está sancionado por la ley.

¿Cuándo se puede ser sancionado?

La infracción no se basa en el hecho de ir descalzo, sino en el incumplimiento de la obligación de mantener el control del vehículo y conducir con la diligencia necesaria. Por ello, la multa puede alcanzar los 200 euros, generalmente sin retirada de puntos, al tratarse de una infracción relacionada con la conducción negligente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La sanción suele producirse en situaciones concretas en las que el agente determina que el conductor no maneja adecuadamente el vehículo. Por ejemplo, si el pie resbala al accionar los pedales, si hay una respuesta lenta en una frenada o si se detectan movimientos imprecisos al conducir. Esto puede ser interpretado como que la falta de calzado está afectando al control. También puede darse el caso de que, después de una maniobra brusca o un pequeño indecente, el agente considere que conducir descalzo ha sido un factor determinante.

Por otro lado, el contexto es fundamental. No es lo mismo circular tranquilamente en condiciones normales que hacerlo en situaciones que exigen mayor precisión como tráfico denso, conducción en ciudad o condiciones meteorológicas adversas. En estas situaciones, cualquier elemento que reduzca el control del vehículo, incluido ir descalzo, puede ser considerado como un riesgo añadido.

Para estas situaciones, la normativa aplica el mismo criterio a otros tipos de calzado como las chanclas, los tacones o las sandalias sin sujeción. Ninguno de ellos están prohibidos expresamente, pero todos pueden ser sancionados si afectan al control del vehículo.

¿Por qué la DGT desaconseja conducir descalzo?

La DGT desaconseja conducir descalzo porque puede comprometer el control del vehículo en situaciones clave. El pie descalzo no tiene el mismo agarre ni tampoco la misma estabilidad que un calzado adecuado, sobre todo si está húmedo por el sudor o el agua después de un día de playa o piscina. Esta falta de adherencia puede provocar deslizamientos al pisar los pedales, lo que se puede traducir en errores al acelerar, frenar o embragar, incluso en maniobras aparentemente sencillas.

Además, conducir descalzo puede afectar a la precisión y a la capacidad de reacción. El calzado actúa como una superficie intermedia que permite aplicar la presión de forma más uniforme y controlada. Sin él, el contacto directo con los pedales puede resultar menos preciso, en especial en situaciones en las que se requiera rapidez, como una frenada de emergencia. A esto se suma el riesgo de que el pie se desplace o adopte una posición incómoda, lo que reduciría la eficacia en la conducción.

Por otro lado, hay un factor de seguridad adicional: la vulnerabilidad del propio pie. Sin protección, cualquier objeto que haya en el suelo del coche como piedras pequeñas, suciedad o incluso las propias irregularidades que tengan los pedales, pueden provocar molestias o reacciones involuntarias.

Por tanto, la DGT aconseja utilizar un calzado adecuado, de hecho, las características recomendadas son: suela antideslizante, buena sujeción al pie, flexibilidad suficiente y comodidad, ya que el objetivo es garantizar el control total del vehículo en cualquier situación. Si se va a conducir después de estar descalzo o llevar chanclas, se recomienda llevar siempre un calzado adecuado en el coche para hacer ese cambio y evitar conducir con el pie mojado priorizando siempre la seguridad.