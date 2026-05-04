Lara Guerra 04 MAY 2026 - 21:21h.

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Víctor Ábalos comparece en el directo de 'Todo es mentira' para aclarar todo lo sucedido con su padre, José Luis Ábalos, en la tarde de su declaración por el caso mascarillas. Después de sus declaraciones, Ábalos se ha visto inmerso en un rifi rafe con Jaime de los Santos, diputado del PP-

Sobre licitaciones, el hijo de Ábalos, asegura que no ha intercedido en ninguna y no ha participado en contrataciones públicas. Además, deja claro que "no cobré porque en un evento le hice un favor a un amigo, Jaime de los Santos debe conocerlo", a lo que el político asegura que no: "Me parece extraordinarias vuestras agendas privadas, pero en este caso me gustaría recordar que, en este país, las instituciones son serias y que la Guardia Civil y la UCO son extraordinarias. Son informes que dan cientos de detalles que le colocan como presunto delincuente y además el auto del instructor ha visto que hay materia para juzgar a un señor para el que piden 24 años de prisión"

Víctor Ábalos: "Me parce abusivo lo que hacen los políticos cuando hablan en mi nombre"

Sobre Koldo, Jaime de los Santos recuerda que se le incluyó entre los consejeros de RENFE: "Tardó 18 meses desde que Ábalos es ministro hasta que se colocó en RENFE, un año y medio ¿Qué ocurrió? Y luego si queréis hablamos de las mujeres prostituidas y donde, desgraciadamente, la señorita Jessica aparecía; en los lugares cuyas puertas cuidaba el señor Koldo eran o no lugares donde se ejercía la prostitución o si la casa de Marbella compartía terreno con un espacio dedicado a la misma salvajada. Vamos a reclamar presunción de inocencia, pero vamos a dejar de señalar a todos los representantes de lo público como si fuéramos delincuentes en potencia, aquí el único es el señor Ábalos".

Ábalos responde a sus palabras asegurando que le parece "abusivo lo que hacen los políticos cuando hablan de mi nombre y hay que dejar de hablar de los hijos de los políticos que nada tienen que ver".