Lara Guerra 04 MAY 2026 - 20:01h.

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Víctor Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' mientras que su padre, José Luis Ábalos declare por el caso mascarillas. Su hijo se pronuncia después de que el exministro de Transportes asegure que él no tiene dinero por su culpa y además, señala a Aldama como "impostor" tras hacerse pasar por él en otros países.

En primer lugar, el empresario habla sobre la relación que tuvieron su padre y Jessica Rodríguez: "Parece que la parte íntima de mi padre tiene que ser pública", a lo que Risto asegura que "se convierte en público el conocer si la enchufó". Ábalos recuerda que primer hay que constatarlo. Asimismo recuerda que ella ha mencionado que no es prostituta, sino que es dentista colegiada y que "miente cuando dice eso, y cuando asegura que no conoce a Aldama".

Por otro lado, acerca del piso de Castellana, Ábalos asegura que la beneficiada fue Jessica y que "tiene un pacto con Aldama para que no esté imputada y no tenga que devolver ni un euro. Hay que cuestionarse cosas, si mi padre deja en diciembre del 2019 la relación ¿Por qué esa chica vive tanto años en ese apartamento? Eso no se lo cree nadie".

En este momento, recuerda que Aldama mencionó que tenía un vídeo donde se le extorsionaba, pero deja claro que él es "un impostor. Es una persona que prefiere ser alguien falso, pero no porque lo diga yo, lo dice el historial de estafas e imposturas".

Para sorpresa de Risto, el invitado asegura que Víctor de Aldama se hizo pasar por él: "Este personaje se hizo pasar por mi en España y Colombia, y tengo testigos. En un encuentro empresarial vi a una persona que me preguntó si era el segundo hijo de Ábalos y obviamente era Aldama el que lo hizo. El interés era conseguir beneficios para introducirse en círculos".

Víctor Ábalos: "Lo que le está pasando a mi padre no es su culpa"

Sobre las palabras de José Luis Ábalos hablando sobre la economía de si familia, Víctor explica que "esto que le está pasando a mi padre no es su culpa, no siento que sea su culpa. En este caso se refiere a mi, pero hay una gran lista de damnificados. Yo soy uno de ellos porque soy quizás el más señalado en ese informe". Tras esto, Mejide le pregunta si le han dejado de contratar por ser "el hijo de", a lo que asegura que sí, y que le sucede desde hace tiempo.

El hijo del exministro asegura que antes nadie sabía quién era su padre, le contrataban por su actividad profesional. Risto no duda en señalarle al colocarse ante el foco, a lo que el empresario deja claro que él "pongo lo justo en lo justo. Aquí nadie se cuestiona nada, pero fuera de esto, personas del ámbito político tienen otro argumento distinto, delante de la cámara dicen una cosa pero, detrás de cámaras dicen otra. Hay mucho miedo por las elecciones, el partido ahora está en shock por todo esto y entiendo que la gente con mi padre esté perdida.

Por otro lado, Risto recuerda que hay pruebas de testigos, a lo que Ábalos deja claro que "mienten, se que muchos lo están haciendo, y lo hago con lógica. Cuando la señorita Jessica Rodríguez dice que no conoce a Aldama...¿Cómo no lo va a conocer si es la persona que le presenta a mi padre? En breve lo va a decir mi padre; él no está obligado a decirla y lo va a hacer" Hay pruebas de las que no puedo hablar, pero que Jessica y Aldama se conocían eso se va a aprobar. Hoy acaba ya esta pesadilla"