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Hace una semana, 'The Objective' publicó un vídeo sobre el presunto pucherazo del PSOE en el Comité Federal de 2016. En las imágenes se ve a Susana Díaz con lágrimas en los ojos debido a las discrepancias sobre el sistema de votación.

Víctor Ábalos explica en 'Todo es mentira' quién tenía en su poder ese vídeo: “Ese vídeo solo lo tenían dos personas: el presidente y mi padre. Es un máster original de ese comité y dos pendrives con el vídeo editado. Mi padre se queda con el máster y con uno de los pendrives, y el otro se lo entrega al presidente. El de mi padre lo tiene la UCO, por lo que es inviable que se haya filtrado por nuestra parte”.

Javier Chicote: "Puedo intuir quién ha podido ser, pero no lo voy a decir"

Además, descarta que la filtración sea casual: “Esto no es casual. Debo de haberme vuelto loco, pero no es casualidad”.

Por su parte, Javier Chicote descarta a la UCO como responsable de la filtración del vídeo: “No creo que la fuente de esto sea la UCO. Tampoco Sánchez ni José Luis Ábalos. Puede que lo tuviera más gente. Yo puedo intuir quién ha podido ser, pero no lo voy a decir porque no me voy a poner a destapar posibles fuentes. Pero no creo que sea la UCO, me extrañaría muchísimo. La UCO no son unos filtradores”.