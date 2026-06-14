Kike Meana, el pintor que retrata desde hace un año las consecuencias de la DANA de Valencia

Mario Moros (@mimalavida) 14 JUN 2026 - 16:34h.

La monumental obra recoge decenas de personajes y situaciones con intención de que sea un acto de memoria colectiva.

El cuadro tiene más de ocho metros de largo y casi dos y medio de alto

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Noticias Cuatro visita en un pequeño pueblo de Segovia el taller del pintor Kike Meana que desde hace un año trabaja en un cuadro monumental sobre la DANA de Valencia.

Tiene más de ocho metros de largo y casi dos y medio de alto y reúne en una sola impresionante pintura, buena parte de las imágenes que nos conmocionaron. Y todo con ecos y referencias del pintor valenciano más conocido en el mundo: Joaquín Sorolla.

El propósito de Kike Meana, donarlo a un museo

El propósito de Kike, una vez esté acabado, es donarlo a un museo: en sus pensamientos, el de Las Artes y las Ciencias de Valencia. Todavía le resta un veinte por ciento del cuadro para considerarlo terminado.

Su obra, un homenaje a todos los que sufrieron las consecuencias de la DANA y a los que ayudaron a paliarlas

El cuadro es un homenaje a todos los que sufrieron las consecuencias y a todos los que ayudaron a paliarlas. En la obra aparecen bomberos, policías y voluntarios, pero también referencias visuales a las pérdidas en el sector agrícola y ganadero valenciano, a sus tradiciones falleras, a las mascotas perdidas, a las personas que lo perdieron todo en un segundo: decenas de dramas personales y colectivos reunidos en una sola imagen con un único propósito: que nada de aquello caiga en el olvido.