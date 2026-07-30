La DGT está batiendo récord de recaudación con multas: casi 247 millones de euros, un 14% más que el año anterior.

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En vísperas de la Operación Salida, mucha atención, a la velocidad al volante. Las multas de la DGT se han disparado, la mayoría son por velocidad: un 45% de las multas.Los radares funcionan de maravilla.

Están más activos que nunca y la DGT está batiendo récord de recaudación con multas: casi 247 millones de euros, un 14% más que el año anterior.

Donde más se recauda con estas multas de la DGT es la Comunidad Valenciana: casi 19 millones de euros; Madrid, casi 18 millones de euros y Cádiz 16,5 millones.

El radar que más multa está en el km 326 de la A-7 a la altura de la Cañada, en Valencia. Puso el año pasado 90.766 multas, unas 250 al dia.