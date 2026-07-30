“Tragedia humana”, la descripción del grito desesperado de inmigrantes aplastados en la valla de la playa del Tarajal en Ceuta

Rachid Sbihi, Guardia Civil de Ceuta, ante la llegada masiva de inmigrantes marroquíes: “La situación es crítica”

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‘En boca de todos’ ha vivido en directo la llegada de cientos de personas marroquíes a la playa del Tarajal en Ceuta ante la mirada atónita de los Guardia Civiles completamente desbordados. Un nuevo efecto llamada ha provocado la llegada de ya más de 10.000 inmigrantes marroquíes a Ceuta y las autoridades hablan de una situación "critica".

Una llegada masiva de inmigrantes marroquíes ante la que los propios inmigrantes aseguran en unos casos que les han dejado pasar y otras que vienen huyendo de la policía. Una entrada, para algunos “invasión” que se produce el mismo día que se celebra la Fiesta del Trono del Rey de Marruecos.

El ministro del Interior niega la emergencia nacional y viajará en las próximas horas a Ceuta

Según ha informado Leticia Santos, el ministro del Interior Grande Marlaska viajará hasta Ceuta en las próximas horas, pero hasta el momento el presidente de Ceuta asegura que el gobierno no va a tomar el mando de esta situación, que Juan Lobato, senador del PSOE ha calificado de: “Acto planeado”.

En directo, Javier Jiménez ha intentado contar de forma aproximada el número de jóvenes y niños que llegaban a la playa y su cálculo ha sido de aproximadamente estaban llegando unos 200 por minuto y ha informado que la legión y el ejército ya estaban avisado en caso de que tuvieran que intervenir.

Familias enteras llegando con flotadores, personas heridas, hombres desesperados intentando saltar las vallas e incluso, decenas de personas que en lugar de saltar al agua cruzan directamente por la valla del espigón... La situación que se vive en la playa del Tarajal es indescriptible y son muchos los que ya hablan de "invasión".

Ramón, vecino de Ceuta, ante la llega masiva de inmigrantes: “Esto es imposible, están deambulando heridos por las calles”

“Descalzos, heridos, con cortes en las piernas… La gente encerrada en sus casas, la gente tiene miedo, no podemos dejar a los niños solos en la calle porque no sabemos si estas personas son buenas… Esto es horroroso… Mi ventana da a la frontera y tengo un montón de imágenes de niños medio ahogados, esto es pero que en el 21”, así relata lleno de horror, Ramón, un vecino de Ceuta cómo están viviendo la llegada masiva de marroquíes a sus playas.

Impresionantes imágenes del otro lado de la valla del espigón de la playa del Tarajal en Ceuta: “Es una salvajada y no se puede permitir”

En directo, Nacho Abad ha interrumpido la intervención de Susana Díaz, senadora del PSOE, para mostrar una imagen del estado de las personas al otro lado de la valla del espigón de la playa del Tarajal que separa España de Marruecos. Una imagen de centenares de personas intentado salir del agua aplastados y amontonados entre sí.

Una imagen que la senadora ha calificado de “Salvajada” y que Pablo Fernández ha asegurado que es algo que no se puede permitir. Ambos han puesto en duda que el ministro del Interior se haya negado a declarar la emergencia nacional.

Enfermeras Ceuta, sobre la “invasión” migratoria: “Hay una única ambulancia medicalizada para toda la población”

Ángela y Trinidad, dos enfermeras de Ceuta han explicado en ‘En boca de todos’ cuál es la inseguridad que sienten ante la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad y han denunciado la falta de medios que tienen a nivel sanitario. Aseguran que el hospital es de capacidad reducida

“Tragedia humana”, la descripción del grito desesperado de inmigrantes aplastados en la valla de la playa del Tarajal en Ceuta

Impactado ante la llegada masiva de personas, los gritos de desesperación y las avalanchas que se estaban produciendo al otro lado de la vaya, Javier Jiménez ha calificado de “Tragedia humana” la inhumana situación que estaba presenciado en directo.

Alerta sanitaria | Se necesitan sanitarios para atender a los inmigrantes heridos

Ángela y Trinidad, enfermeras de Ceuta, han aprovechado su conexión con Nacho Abad para anunciar la alerta sanitaria en Ceuta y la necesidad de personal sanitario para medicalizar las ambulancias y ayudar a la atención de los inmigrantes.

Luis Mayandia, excomisario migración: “Va a haber muertos”

Ante la impactante imagen de miles de marroquíes haciendo colas en la costa de Marruecos para poder acceder de forma masiva a Ceuta, el excomisario Luis Mayandia, ha mostrado su denuncia pública y ha mostrado su miedo la cantidad de muertos que esta situación puede producir.

Mohamed y punto, sobre la avalancha de inmigrantes: “Es una barbaridad, Marruecos está controlando a todo un continente”

Sobrecogido por la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas de Ceuta y según han informado, en Melilla, Mohamed y punto se ha mostrado indignado: “Marruecos está controlando a todo un continente”. Además, ha querido explicar que el indulto por parte del Rey de Marruecos de 1.788 presos, no significa que estén en la calle sino que les reducen sus penas: “Hay que informarnos para no meter miedo a la población”.

Los comerciantes cierran sus negocios y comienzan las cargas policiales

Completamente desbordados por la situación que vive la ciudad, el presidente de Ceuta ha pedido que se decrete la emergencia nacional, que se envíe al ejército y que se cierre la frontera con Marruecos. La situación en la ciudad ha comenzado a ser insostenible, los comerciantes han comenzado a echar el cierre y la policía ha tenido que comenzar a realizar las primeras descargas.

La Guardia Civil confirma tres fallecidos en la playa del Tarajal Ceuta

Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL, ha confirmado que ya son tres las víctimas mortales en la avalancha de inmigrantes en la playa del Tarajal en Ceuta. El Guardia Civil ha pedido la dimisión del ministro del Interior y ha denunciado la falta de medios de las fuerzas de seguridad que se están jugando la vida con la única labor de evitar más muertes.

En este momento, cree que, tirando por lo alto, serán unos 200 o 300 Guardias Civiles los que se encuentran trabajando, doblando sus turnos, en Ceuta. Respecto a los GEAS ha explicado que solo hay 5 destinados en la zona y que son los que estarían rescatando a las personas en el agua.

Impactantes imágenes | La Guardia Civil comienza a rescatar a inmigrantes en peligro en alta mar

Centenares de hombres e incluso, niños, llegaban en tromba a la playa del Tarajal en Ceuta y la Guardia Civil ha intervenido para salvar a inmigrantes dentro del agua.

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