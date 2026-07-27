Aranzazu, alcadelsa de Valdeiglesias, y Vanessa, de Casavieja, no pueden dejar de llorar al ver las consecuencias del fuego en sus tierras.

El humo de los incendios en Madrid y Ávila se ve desde el espacio

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En Madrid y en Ávila, para los vecinos, el impacto de los incendios es inmenso. Supone un desgarro emocional, ver sus montes arrasados. Lo cuentan rotas y entre lágrimas, las alcadesas de dos de los pueblos afectados, Aránzazu Povedano Fraguela de San Martín de Valdeiglesias y Vanessa Muñoz, de Casavieja.

Aranzazu no puede dejar de llorar cuando contempla lo que queda de San Martín de Valdeiglesias. "Desde el jueves sin poder dormir, esto es un infierno. Es que San Martín y el entorno hay que conocerlo. Nunca vamos a recuperar lo hemos perdido. No tenemos verde, hemos pasado del verde precioso al negro. La generaciones futuras no van a conocer como esto lo teníamos", dice entre sollozos.

Vanessa, alcaldesa de Casavieja coincide. "Nunca vamos a recuperar lo que hemos perdido, nunca vamos a ver la Sierra como la teníamos, yo no lo voy a ver porque me voy a morir antes. Llevamos dos días solos, apagando para que nuestras casas no se quemen, estamos cansados, sin dormir, sin saber qué hacer. No deberíamos habernos quedado, pero si no nos quedamos no tenemos pueblo".

Vanessa reconoce que ha dejado de ser política, "yo solo soy Vanessa, un político no puede gestionar algo tan grande como esto. Mi apoyo y solidaridad a todos los vecinos de la zona que tienen que estar como yo. No puedo hacer mucho desde aquí". Pese a todo lanza un mensaje de esperanza: "Yo creo que juntos podemos lograr que el Valle de Tiétar vuelva a ser lo mismo que era".