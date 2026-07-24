El humo de los incendios en Madrid y Ávila se ve desde el espacio

Los incendios de Madrid y Ávila dejan una gran columna de humo que se puede ver desde el espacio

Una densa columa que va creciendo en dirección a la costa Mediterránea, antes de que anochezca llegará a Cataluña.

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Los incendios de Madrid y Ávila dejan una gran columna de humo que se puede ver desde el espacio. Vía satélite se puede ver la magnitud de la columna de humo. Se ve claramente a una hora, a las 14:30 emerge entre Ávila y la Comunidad de Madrid. Una densa columa que va creciendo en dirección a la costa Mediterránea, antes de que anochezca llegará a Cataluña. La península ha amanecido hoy con el cambio de viento con un cielo más tenue y gris y se dirige rumbo a Francia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha compartido la imagen satelital del Meteosat 3ª Generación, donde el humo de los incendios en Ávila y Madrid ha llegado hasta el Mediterráneo, una imagen correspondiente a las 20.30 horas de este jueves, en la que se puede ver la columna de humo cruzando la Península Ibérica.

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El Gobierno se veía obligado a declarar a medianoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila). Un fuego que tiene en jaque a Madrid con cuatro incendios en un radio de 50 kilómetros.

Además, España ha pedido ayuda a la Unión Europea. En concreto, ha solicitado, a petición de la Unidad Militar de Emergencias, que se active el mecanismo europeo de respuesta ante los incendios que hay en el país. También ha pedido "al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija" en la lucha contra el fuego.