Más de 20.000 desalojados, sirenas que compiten con el sonido del fuego y desolación entre los vecinos.

El calor nocturno mata: "Por encima de los 25º, 26ª y 27º es un peligro"

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"Esto pinta mal", dicen los vecinos. Y no les falta razón. Hasta los políticos se han unido, aunque no sin peleas, para decretar una emergencia nacional. Los fuegos activos están en La Mierla, Guadalajara, el más extenso, todavía en fase de estabilización, Almorox, en Toledo que ha cruzado a la comunidad de Madrid y afecta a Villa del Prado. Más al norte, se teme que el declarado en Burgohondo, Ávila avance y se una al de San Martín de Valdeiglesias. Por estos tres últimos, el gobierno ha declarado la emergencia nacional y asume el mando.

Los incendios originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se han fusionado en un solo frente que ha obligado a desalojar otros tres municipios del suroeste madrileño y que avanza sin control con unas condiciones climáticas muy desfavorables.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad de Cenicientos que el fuego ha quemado unas 6.000 hectáreas en esa región y ha advertido de que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por las fuertes rachas de viento. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había apuntado horas antes que el principal objetivo del día era evitar que se fusionaran esos dos incendios y el Burgohondo, en Ávila, que ha arrasado más de 9.000 hectáreas.

De momento, los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, que forman ya "un único incendio", el "peor" que ha afectado nunca a la región madrileña, según su presidenta, Isabel Díaz-Ayuso.

Ese incendio tiene una cabeza que avanza hacia Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, motivo por el que se ha ordenado la evacuación de estos municipios, con una población potencial de unas 9.000 personas, que se suman a los más de 10.000 que ya tuvieron que ser evacuados previamente. El Ministerio del Interior ha enviado dos mensajes Es-Alert para ordenar esas evacuaciones y ha señalado posibles puntos de acogida en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas.

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El consejero ha señalado que el siguiente escenario que preocupa a los servicios de emergencia es la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila), aunque ha precisado que, en principio, no se espera que ocurra en las próximas horas. No obstante, ha indicado que los efectivos ya trabajan “como si esa situación pudiera producirse” debido a las condiciones meteorológicas.

Según Novillo, el incendio de Madrid avanzó este jueves a una velocidad de entre cinco y seis kilómetros por hora, pero el viento, con rachas superiores a los 50 y 60 kilómetros por hora previstas hasta la noche, puede incrementar ese potencial y favorecer una rápida propagación del fuego.

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El consejero ha asegurado que la prioridad del operativo, dirigido por la Unidad Militar de Emergencias (UME), es “salvar vidas” y ha recalcado que la Comunidad de Madrid mantiene desplegado “el mayor dispositivo de su historia”, aunque también debe reservar medios para responder a la posibilidad de que se produzcan nuevos incendios en una jornada de riesgo extremo.

“Este incendio está ahora mismo fuera de capacidad de extinción. Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones”, ha afirmado Novillo, quien ha confiado en que la bajada de temperaturas, el aumento de la humedad y el cambio de viento previstos para la noche y, sobre todo, para este sábado, permitan mejorar la evolución del incendio.

Asimismo, ha destacado la coordinación con la UME durante el relevo en la dirección del operativo tras la declaración del nivel 3 de emergencia y ha agradecido el trabajo de los bomberos, la Guardia Civil y el resto de efectivos desplegados.

Emergencia de interés nacional: qué efectos tiene

La declaración de la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de los incendios forestales supone la activación de la denominada 'Situación Operativa 3', el máximo nivel contemplado en el Sistema Nacional de Protección Civil. Esta declaración implica un cambio relevante en la estructura de dirección de la emergencia: el ministro del Interior asume su dirección y la jefatura de la Unidad Militar de Emergencias -UME- pasa a ejercer la dirección operativa en el ámbito territorial afectado.

Los medios estatales, autonómicos y locales quedan integrados en una estructura común de coordinación, según ha informado el Iluestre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, que considera necesario explicar con precisión qué significa este cambio, qué consecuencias tiene sobre el operativo y qué condiciones deben cumplirse para que la transición entre estructuras de dirección se realice con eficacia y sin afectar a la continuidad de las operaciones.

La Situación Operativa 3 se corresponde jurídicamente con una emergencia de interés nacional. La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, permite declarar esta situación cuando la emergencia afecta a varias comunidades autónomas y requiere la aportación de recursos supraautonómicos, o cuando sus dimensiones efectivas o previsibles exigen una dirección de carácter nacional.

La declaración corresponde al titular del Ministerio del Interior. Desde ese momento, asume la dirección de la emergencia, incluida la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial declarado.

La nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Incendios Forestales establece que, en una emergencia de interés nacional, las funciones operativas son asumidas por el titular de la UME, que actúa bajo la dirección del ministro del Interior. También contempla la constitución de un Mando Operativo Integrado para garantizar la unidad de mando y coordinar a las administraciones implicadas.

Esta modificación competencial no constituye, por sí misma, una valoración negativa de los dispositivos autonómicos ni garantiza automáticamente una respuesta más eficaz. Tampoco significa necesariamente que antes de su declaración faltaran medios estatales.

La Situación Operativa 2, máximo nivel de dirección autonómica, ya permite solicitar recursos de otras administraciones, incluidos los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la UME, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras capacidades extraordinarias.

Por tanto, la diferencia esencial del nivel 3 es quién dirige y establece las prioridades generales de la emergencia, no la aparición automática de recursos que antes no pudieran ser movilizados.

La declaración de interés nacional no supone la retirada ni la sustitución de los dispositivos autonómicos y locales. Bomberos forestales, técnicos de extinción, agentes forestales y medioambientales, bomberos urbanos, servicios sanitarios, Protección Civil, policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, UME y demás organismos continúan desarrollando sus funciones especializadas.

La normativa establece que los grupos de acción constituidos en el ámbito autonómico se integran en la estructura estatal sin que ello implique inicialmente un cambio en sus cometidos o una interrupción de las operaciones, salvo que la Dirección Operativa de la Emergencia determine otra cosa.

La transición debe realizarse de manera ordenada, evitando duplicidades, vacíos temporales de dirección, pérdida de información o cambios innecesarios en actuaciones que estén funcionando correctamente.

La unidad de mando no debe confundirse con la uniformidad técnica. Los incendios requieren integrar diferentes especialidades y conservar el conocimiento del terreno, de la vegetación, de los accesos, de las infraestructuras, de las poblaciones expuestas y del comportamiento observado del fuego desde el inicio de la emergencia.

Cuando existen varios incendios simultáneos, los distintos operativos compiten por aeronaves, brigadas, maquinaria, personal técnico y recursos logísticos. La dirección nacional debe evaluar las necesidades de forma conjunta y revisar periódicamente la distribución de los medios conforme cambien el comportamiento del fuego, las condiciones meteorológicas y el riesgo para la población.

Además, la población debe recibir mensajes claros y frecuentes sobre evacuaciones, confinamientos, carreteras cortadas, zonas de acogida y medidas de autoprotección. La unidad de dirección debe traducirse también en unidad de información, evitando mensajes contradictorios entre organismos o administraciones.

"El criterio para evaluar el nivel 3 no debe ser quién aparece al frente del dispositivo, sino si mejora la anticipación, la seguridad, la coordinación y la capacidad de adoptar decisiones comunes ante incendios que superan los límites administrativos", subrayan los ingenieros forestales, que destacan que, en incendios de esta complejidad, "no basta con conocer el perímetro actual", sino que es necesario "anticipar hacia dónde puede evolucionar el fuego durante las siguientes horas y determinar qué sectores pueden llegar a superar la capacidad de extinción".

El análisis debe considerar, entre otros factores, el viento, la temperatura, la humedad relativa, el contenido de humedad de la vegetación, la topografía, la continuidad de los combustibles, la generación de focos secundarios y la posible interacción entre diferentes frentes.

Los técnicos forestales y especialistas en análisis de incendios deben estar integrados en los órganos de asesoramiento, centros de coordinación y puestos de mando, de acuerdo con el principio de especialización funcional establecido en la normativa de protección civil.

Se trata de la primera declaración en España de una emergencia de interés nacional provocada por incendios forestales. Los ingenieros forestales precisan que "su carácter inédito obliga a prestar especial atención a la transición entre los planes autonómicos y el plan estatal, al funcionamiento del Mando Operativo Integrado y a la coordinación de incendios situados en territorios diferentes". "La excepcionalidad de la declaración no debe utilizarse para anticipar conclusiones sobre su conveniencia o sobre la gestión realizada hasta ese momento. La evaluación deberá efectuarse posteriormente, con datos completos y mediante un análisis técnico de las decisiones, los recursos, las comunicaciones y los resultados obtenidos", concluyen.

Así lo viven los vecinos

Los incendios asedian el oeste de la Comunidad de Madrid teñida por el rojo de las llamas. Y el gris de las inmensas columnas de humo. Hay varias carreteras cortadas y el olor a quemado se aprecia a decenas de kilómetros de distancia y eso que los trabajos nocturnos han sido eficaces, aseguran los servicios de extinción, pero a pesar de los enormes esfuerzos los dos incendios de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados. Aunque el gran riesgo, advierten las autoridades , es que las llamas descontroladas, se sumen a las del gran incendio de Burgohondo, en Ávila.

Los vecinos de Navas del Rey esperan en la calle las indicaciones de los agentes. Acaban de recibir la alerta en sus teléfonos que les indica una evacuación inmediata.La Policía y la Guardia civil marcan la entrada y la salida del pueblo y tanto andando como en coche. Avisan a los vecinos de que tienen que abandonar sus casas. "Nos han tenido que desalojar, estamos en el coche esperando a ver qué pasa".

El fuego no ha dado tregua en toda la noche, ya está muy cerca también de Colmenar y Chapinería. Los otros dos municipios evacuados esta mañana. A algunos les ha dado tiempo a hacerse una maleta. Otros, a la carrera, salen con lo puesto. La orden es dirigirse dirección Madrid. Hay que abandonar estas zonas lo antes posible. No hay tiempo que perder porque preocupa que el viento dirija el fuego sin control hasta estos pueblos. El objetivo es salvar vidas y todo lo material que se pueda.

El sonido de las sirenas invade los pueblos

Es estremecedor ver cómo están y suenan muchos de los municipios desalojados. De fondo sirenas y el gran penacho de humo que se ve desde calles completamente vacias en Aldea del Fresno. Todas las ventanas están cerradas a cal y canto para intentar que el humo no entre en las viviendas y en algunas mesas se intuye la rapidez con la que los vecinos se tuvieron que ir. La cifra de desalojados entre Ávila y Madrid ascendería a 20.000.

Ancianos desalojados de las residencias

A toda prissa, los agentes de la Guardia Cicil desalojaban anoche a los ancianos. El fuego iniciado en San Martín de Valdeiglesias estaba ya muy cerca de su residencia. Entre ellos estaba abuela de José Manuel, que se neteró por la prensa y esta mañana desesperado trataba de reunirse con ella. In extremis y con el fuego de fondo también fueron rescatados ayer los perros de una residencia canina de la misma zona.

La situación en toda la zona oeste de la comunidad de Madrid es muy crítica, con miles de personas desalojadas por dos incendios. Muchas de estas personas han sido reubicadas en el polideportivo de Villamanta. Como señala Javier Carazo Gil, director general de reequilibrio territorial, hay que centrarse en la “salud, higiene y alimentación en estos momentos, lo importante es la vida y los bienes”. El fuego reaviva los fuegos.

Recomendaciones a las localidades no evacuadas

Las autoridades piden precaución a las localidades que no han sido evacuadas. Recomiendan que cierren puertas y ventanas para impedir que entren partículas tóxicas. El 112 ha lanzado un aviso a todos los afectados. "Intenten no realizar actividades físicas al aire libre. Si sufren patologías crónicas, respiratorias o alérgicas usen mascarilla en exteriores. Y protejan sus viviendas evitando la ventilación . Si aparecen síntomas graves llamen al 112".