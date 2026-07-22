Trenes de olas de calor en verano: cada vez más grandes, sucesivas y no va a parar

Al mostrar las olas de calor de los últimos 24 veranos se ve que al principio son pequeñas y aisladas, pero cada año hay más olas y cada vez son más grandes.

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Esta es ya la tercera ola de calor del verano. Como ya notan los ciudadanos, cada vez son más frecuentes, y casi se van solapando, una tras otra. Al echar la vista atrás es sensación se comprueba al analizar los episodios de calor extremo de los últimos 50 años.

Los meteorólogos se refieren a ellos como "trenes de calor". Las olas de calor llegan así, una tras otra y no paran. Una gráfica, elaborada por un investigador de AEMET, lo deja claro. Al mostrar las olas de calor de los últimos 24 veranos se ve que al principio son pequeñas y aisladas, pero cada año hay más olas y cada vez son más grandes.

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Si miramos atrás, al último medio siglo, encontramos 81 olas de calor (desde 1975) pero 56, mucho más del doble, han ocurrido desde el año 2000, que es la fecha en la que los efectos del calentamiento se aceleran. Francisco Martín, meteorólogo de Meteored,

Las olas de calor que más destacan son las de 2017 y 2022. La de junio de este año es muy parecida en tamaño y color, es decir, en intensidad y en duración a la de agosto de 2003 en la que hablamos de calor extremo y marcó un antes y un después.

81 olas de calor contabilizadas desde 1975: 25 ocurrieron entre 1975 y 2000 y 56 -más del doble- entre 2001 y 2026. A partir del año 2000 las olas de calor ocurren más seguidas, van a más en cuanto al número, extensión, intensidad y duración", señala Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, pero el año que marcó un hito en 2003.

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Ahora nos enfrentamos más a olas rompientes que son eventos mayores, más oscuros —y más persistentes— en todo el registro de los últimos 24 años, varios acumulándose uno tras otro entre mayo y julio en lugar de parecer picos aislados.